فوكسفون صانعة آيفون التايوانية تطلق منصة جديدة لصناعة السيارات الكهربائية

أطلقت شركة "فوكسكون" التايوانية التي تصنع هواتف آيفون من شركة أبل، منصة لمساعدة شركات السيارات في صنع سيارات كهربائية.

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وقدمت فوكسكون ما أسمته "منصة MIH المفتوحة"، وهي مجموعة من الأدوات التي من شأنها أن تسمح للشركة بتصميم أجزاء كبيرة من السيارة الكهربائية.

وقال ويليام وي، المدير التنفيذي في فوكسكون إن هدف الشركة هو أن "تدخل نظام أندرويد للسيارات الكهربائية"، في إشارة إلى نظام تشغيل غوغل للهواتف المحمولة.

ويمكن لشركات صناعة السيارات اختيار تصميم هيكل سياراتها كما يحلو لها، وتسمي فوكسكون منصتها "معيارية"، ما يعني أنه يمكن استبدال بعض المكونات وترقيتها في وقت لاحق.

كما تقدم فوكسكون برامج يمكن للمطورين البناء عليها، يتعلق بعضها بالوظائف الحيوية والسيارات بدون سائق، حيث يبدو أن الشركة تحاول تجميع جميع الأجزاء المطلوبة تقريبا لسيارة بأكملها.

من جهة أخرى، قالت الشركة إنها تعمل على ما يسمى "بطاريات الحالة الصلبة"، والتي يُنظر إليها على أنها تطور الجيل التالي لبطاريات الليثيوم أيون الحالية المستخدمة في السيارات، لافتة إلى أنها تتوقع إطلاق "البطارية الصلبة" في عام 2024.

وقال جيري هسياو، مدير المنتجات في شركة فوكسكون إنه "بعد عام 2025، سوف يهيمن على الصناعة كل من يتقن تقنيات بطاريات الحالة الصلبة".

تجدر الإشارة، إلى أن عملاق التكنولوجيا فوكسفون، تشتهر كونها مجمعا رئيسيا لمنتجات الإلكترونيات الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية، لكن الإعلان الأخير دفعها إلى سوق قد تصل قيمته إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2027، وفقا لأبحاث الأسواق المتحالفة.

المصدر: cnbc