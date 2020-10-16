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شبكة الإنترنت تنشر صورة فوتوغرافية لمنصة "إس - 500"

العلوم والتكنولوجيا

شبكة الإنترنت تنشر صورة فوتوغرافية لمنصة
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صورة أرشيفية
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نشرت شبكة الإنترنت صورة فوتوغرافية لأحد مكونات منظومة "إس – 500 بروميتاي". وهي ناقلة ذات 10 عجلات تنصب عليها منصات صواريخ مختلفة.

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وجاء في تعليق على الصورة الفوتوغرافية أن الناقلة عشارية العجلات من تصنيع شركة "بريانسك" الروسية للناقلات تحمل عادة منصة "بي أو – 55 بي 6" التي أظهرتها الصورة الفوتوغرافية. وتعد العربة ناقلة أساسية تنصب عليها كذلك منصات صواريخ  أخرى تابعة لمنظومة "إس – 500".

وتبلغ قدرة الناقلة 550 حصانا، وزنها 30 طنا. وبمقدورها الصعود إلى مرتفعات ذات منحدر 30 درجة.

أما منصة "بي أو – 55 بي 6" فتستخدم صواريخ منظومة "إس – 400"  وتخصص لمكافحة الطائرات والصواريخ المجنحة للعدو. فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية فتعترضها منصة أخرى تنصب على الناقلة نفسها.

ومن مميزات منظومة "إس – 500" استخدامها لبضعة رادارات عاملة ضمن مجالات الترددات المختلفة بغية البحث عن الأهداف الجوية. وبمقدور المنظومة إسقاط 20 هدفا باليستيا في وقت واحد.

المصدر: سلاح روسيا

 

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