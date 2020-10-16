شبكة الإنترنت تنشر صورة فوتوغرافية لمنصة "إس - 500"
نشرت شبكة الإنترنت صورة فوتوغرافية لأحد مكونات منظومة "إس – 500 بروميتاي". وهي ناقلة ذات 10 عجلات تنصب عليها منصات صواريخ مختلفة.
Пусковая установка системы ПВО С-500 "Прометей". Фото: https://t.co/AkqYQpIM2Rpic.twitter.com/XkMU7b5uX7— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) October 14, 2020
وجاء في تعليق على الصورة الفوتوغرافية أن الناقلة عشارية العجلات من تصنيع شركة "بريانسك" الروسية للناقلات تحمل عادة منصة "بي أو – 55 بي 6" التي أظهرتها الصورة الفوتوغرافية. وتعد العربة ناقلة أساسية تنصب عليها كذلك منصات صواريخ أخرى تابعة لمنظومة "إس – 500".
وتبلغ قدرة الناقلة 550 حصانا، وزنها 30 طنا. وبمقدورها الصعود إلى مرتفعات ذات منحدر 30 درجة.
أما منصة "بي أو – 55 بي 6" فتستخدم صواريخ منظومة "إس – 400" وتخصص لمكافحة الطائرات والصواريخ المجنحة للعدو. فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية فتعترضها منصة أخرى تنصب على الناقلة نفسها.
ومن مميزات منظومة "إس – 500" استخدامها لبضعة رادارات عاملة ضمن مجالات الترددات المختلفة بغية البحث عن الأهداف الجوية. وبمقدور المنظومة إسقاط 20 هدفا باليستيا في وقت واحد.
المصدر: سلاح روسيا