روسيا بصدد تصنيع "يوم القيامة" الجديد

يعتزم الجيش الروسي نقل المراكز الطائرة لقيادة القوات المسماة "طائرات يوم القيامة" من طائرة "إيل – 80" إلى طائرة "إيل – 96 -400 إم" من الجيل الجديد.

وقال مصدر لوكالة "تاس" الروسية إن استبدال "إيل – 80" بـ"إيل – 96 -400 إم" سيزيد إلى حد بعيد من وقت بقاء مراكز القيادة الطائرة في الجو وسيوسع منطقة تشملها المناوبة القتالية.

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يذكر أن الأمريكيين هم الذين أطلقوا على مراكز القيادة الطائرة تسمية "طائرة يوم القيامة". وكان يفترض أن يتم تفعيلها في حال نشوب الحرب النووية وتدمير مراكز القيادة الأرضية.

يستخدم سلاح الجو الأمريكي لهذا الغرض طائرات E-4B التي تم تصميمها على أساس "بوينغ – 747" المدنية. أما روسيا فتستخدم طائرات "إيل – 80" التي تم تصميمها على أساس طائرة الركاب "إيل – 86".

يذكر أن الجيش الروسي يمتلك حاليا 4 طائرات من هذا النوع.

تجدر الإشارة إلى أن "إيل-96-400" مزودة بأربعة محركات تدفع كل منها 14.7 ألف كيلوغرام، كما أنها مزودة بأحدث تقنيات الملاحة الجوية والتحليق الآمن.

ويبلغ وزن الطائرة 270 طنا، وباستطاعتها قطع مسافة 12 ألف كلم دون التزود بالوقود، وجددت روسيا تصنيعها بنسختين للشحن العسكري، ونقل الركاب.

المصدر: تاس