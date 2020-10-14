العثور على قطعة غير عادية خلال عمليات الحفر بالقرب من حائط المبكى

عثر علماء الآثار خلال عمليات الحفر الجارية بالقرب من حائط المبكى في القدس، على وزنة من حجر الكلس وزنها 2 شيكل، تعود إلى القرنين العاشر والسادس قبل الميلاد.

إقرأ المزيد



وجاء في بيان مديرية الآثار الإسرائيلية، "عثر على وزنة من الحجر الجيري، تعود إلى العصر الحديدي - فترة المعبد الأول، خلال عمليات الحفر التي تقوم بها مديرية الآثار بالتعاون مع صندوق تراث حائط المبكى".

وقد عثر علماء الآثار على وحدة الوزن خلال عملية غربلة التراب. ويقول باراك مونيكيدام-غيفون، رئيس فريق البحث من مديرية الآثار الإسرائيلية، "شكل هذه القطعة كروي مع قاعدة مسطحة، وعلى سطحها العلوي حفرت رموز مصرية تشبه حرف غاما اليوناني، وهذا مختصر وحدة الوزن-شيكل، والخطين تعني ضعف الوزن أي شيكلان".

ويشير المتحدث، إلى أن الشيكل الواحد يعادل 11.5 غرام. أي أن وزن القطعة المكتشفة يعادل23 غراما، ويقول، "دقة الوزن دليل على التقدم التكنولوجي في ذلك الوقت، و كان سكان القدس القديمة يهتمون بالتجارة".

المصدر: نوفوستي