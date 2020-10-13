كوستاريكا ..العثور على مقابر تعود إلى فترة ما قبل كولومبوس

أعلنت شركة Ruta Uno التي تنفذ مشروع إنشاء طريق في كوستاريكا، أن العمال عثروا خلال الأعمال التي يقومون بها، على مقابر تعود إلى فترة ما قبل كولومبوس.

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وجاء في بيان الشركة، "أظهرت نتائج الدراسة التي أجراها علماء الآثار، أن المقابر الأربعة والوعائين الخزفيين وقرط ذهبي، على شكل طير، التي عثر عليها تعود جميعها إلى فترة ما قبل كولومبوس".

Fideicomiso Ruta Uno

وقد أجرى الدراسة علماء الآثار من المتحف الوطني لكوستاريكا، الذي يحتوي على العديد من القطع الأثرية، التي تعود إلى فترة ما قبل كولومبوس، من بينها حلي ذهبية ومجوهرات عالية الجودة من الذهب واليشم والسيراميك والأحجار والعظام.

المصدر: نوفوستي