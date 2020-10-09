العلماء يحققون اكتشافا "يثبت" أن تطور البشر ما زال مستمرا!

وجدت دراسة جديدة أن البشر ما زالوا يتطورون و"بمعدل أسرع من أي وقت خلال الـ 250 عاما الماضية".

واكتشف العلماء زيادة انتشار أحد الشرايين في الساعد، والذي يختفي عادة بعد ثمانية أسابيع تقريبا من الولادة، منذ أواخر القرن التاسع عشر.

ويسمى الشريان المتوسط ​، حيث يبدأ الهيكل في الاختفاء، ويتشكل شريانان آخران في مكانه. ولكن، كانت هناك زيادة في الحالات مع الثلاثة.

وبدأ الانتشار في نحو ثمانينيات القرن التاسع عشر لدى 10٪ من السكان، ولكن بحلول القرن العشرين، زادت الحالات إلى 30٪.

ووجد الفريق أن هذا الشريان موجود حاليا في 35% من الأشخاص، ويعتقد أن أولئك الذين يولدون بعد 80 عاما من الآن سيحملون شريانا متوسطا.

وتم هذا الاكتشاف من قبل خبراء في جامعة فليندرز وجامعة أديلايد.

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ويعد الشريان الأوسط وعاء مهما في الدورة الجنينية، ينقل الدم عبر الساعد واليد. وبعد الولادة، ينحسر الشريان ويستبدل بالشريان الكعبري والشريان الزندي.

وقال الدكتور تيغان لوكاس، من جامعة فليندرز: "منذ القرن الثامن عشر، كان علماء التشريح يدرسون انتشار هذا الشريان عند البالغين وتظهر دراستنا أنه يتزايد بشكل واضح".

وكان معدل الانتشار نحو 10% لدى الأشخاص الذين ولدوا في منتصف ثمانينيات القرن التاسع عشر، مقارنة بـ 30% لدى أولئك الذين ولدوا في أواخر القرن العشرين، لذا فهذه زيادة كبيرة في فترة زمنية قصيرة إلى حد ما، عندما يتعلق الأمر بالتطور.

ويمكن أن تكون هذه الزيادة ناتجة عن طفرات في الجينات المرتبطة بتطور الشريان المتوسط ​​أو مشاكل صحية لدى الأمهات أثناء الحمل، أو كليهما في الواقع.

وإذا استمر هذا الاتجاه، فإن غالبية الناس سيحصلون على شريان متوسط ​​في الساعد بحلول عام 2100.

ويقترح الفريق وجود فوائد الشريان المتوسط، ​​لأنه يزيد من إمداد الدم بشكل عام ويمكن استخدامه كبديل في العمليات الجراحية في أجزاء أخرى من جسم الإنسان. وهم يشيرون إلى هذا على أنه "التطور الجزئي" عند البشر.

وقال البروفيسور ماسيج هينبيرغ، كبير المعدبن، من جامعة أديلايد: "الشريان المتوسط ​​هو مثال ممتاز على كيفية تطورنا لأن الأشخاص الذين ولدوا مؤخرا لديهم انتشار أعلى لهذا الشريان، مقارنة بالبشر من الأجيال السابقة. جمعنا كافة البيانات المنشورة في الأدبيات التشريحية واستمرينا في تشريح الجثث، التي تم التبرع بها للدراسات في أديلايد. وجدنا أن نحو ثلث الأستراليين لديهم الشريان المتوسط ​​في ساعدهم وسيحصل عليه الجميع بحلول نهاية القرن إذا استمرت هذه العملية".

ولا يعد الشريان الأوسط المؤشر الوحيد على أن البشر ما زالوا يتطورون، حيث توجد حالات لأفراد ولدوا بدون ضرس العقل.

ويقول الفريقان إن هذا ناتج عن أن الوجوه البشرية أصبحت أصغر حجما، ما يوفر مساحة أقل لهذه الأسنان.

وأضاف الدكتور لوكاس: "نجد أيضا أن الكثير من الأشخاص لديهم مفاصل إضافية في القدمين - وصلات غير طبيعية بين عظمتين أو أكثر".

وفي بداية الألفية، توقف الاعتقاد السائد عن التطور البشري قبل حكم الفراعنة.

ولكن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن التغيير الجيني حدث أسرع 100 مرة في الخمسة آلاف سنة الماضية، من أي فترة أخرى.

وفي عام 2013، وجد باحثون من معهد تاتا في الهند، حالات متعددة على وجه التحديد في الذراعين الأيسر أثناء تشريح البالغين من البشر. وهم يفترضون أن وجود الشريان قد يتسبب في النهاية في إصابة الفرد بمتلازمة النفق الرسغي.

المصدر: ديلي ميل