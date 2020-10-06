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جائزة نوبل في الفيزياء تُمنح لثلاثة علماء لجهدهم حول الثقوب السوداء

العلوم والتكنولوجيا

جائزة نوبل في الفيزياء تُمنح لثلاثة علماء لجهدهم حول الثقوب السوداء
Reuters TT NEWS AGENCY
الفائزون بجائزة نوبل للفيزياء 2020
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فاز ثلاثة علماء بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2020 عن عملهم حول تكوين الثقب الأسود واكتشاف ثقب أسود فائق الكتلة في مركز مجرتنا.

وحصل العالم البريطاني روجر بنروز والألماني رينهارد جينزل والأمريكية أندريا غيز على جائزة نوبل في الفيزياء رقم 114.

وأعلن عن الجائزة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، من قبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، والتي تبلغ قيمتها 10 ملايين كرونة سويدية (870 ألف جنيه إسترليني)، والتي سيتم تقاسمها بين الفائزين، حيث يذهب نصفها إلى بنروز والنصف الآخر يتقاسمه كل من جينزل وغيز.

فاز بنروز، عالم الفيزياء الرياضية البريطاني المقيم في جامعة أكسفورد، بنصيبه من الجائزة لاستخدامه أدوات رياضية بارعة لإثبات أن تكون الثقوب السوداء تنبأت به نظرية النسبية العامة لأينشتاين.

كما حصل كل من جينزل وغيز على الجائزة، لاكتشافهما وجود ثقب أسود فائق الكتلة في وسط مجرة ​​درب التبانة.

وقال أولف دانيلسون، أستاذ الفيزياء النظرية في جامعة أوبسالا في السويد: "الفائزون هذا العام كشفوا أسرارا في أحلك ركن في عالمنا. لكن هذه ليست مجرد مغامرة قديمة وصلت إلى نهايتها المظفرة، إنها بداية جديدة. مع اقترابنا أكثر من آفاق الثقوب السوداء، قد يكون للطبيعة مفاجآت جديدة".

وقالت غيز، وهي رابع امرأة فقط تحصل على جائزة نوبل في الفيزياء، إنها سعيدة بفوزها بالجائزة. "آمل أن أتمكن من إلهام النساء الأخريات في هذا المجال. إنه مجال به الكثير من المتعة، وإذا كنت شغوفا بالعلوم، فهناك الكثير الذي يمكنك القيام به".

وقالت اللجنة إن الإعلان عن الفائزين تأخر بسبب تأخر الاتصال بالفائزين.

ويشار إلى أنه وقع يوم الاثنين 5 أكتوبر، الإعلان عن جائزة نوبل للطب، ومن المنتظر الإعلان غدا الأربعاء 7 أكتوبر عن جائزة نوبل في الكيمياء.

المصدر: ذي غارديان

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