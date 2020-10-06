جائزة نوبل في الفيزياء تُمنح لثلاثة علماء لجهدهم حول الثقوب السوداء

فاز ثلاثة علماء بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2020 عن عملهم حول تكوين الثقب الأسود واكتشاف ثقب أسود فائق الكتلة في مركز مجرتنا.

وحصل العالم البريطاني روجر بنروز والألماني رينهارد جينزل والأمريكية أندريا غيز على جائزة نوبل في الفيزياء رقم 114.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

وأعلن عن الجائزة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، من قبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، والتي تبلغ قيمتها 10 ملايين كرونة سويدية (870 ألف جنيه إسترليني)، والتي سيتم تقاسمها بين الفائزين، حيث يذهب نصفها إلى بنروز والنصف الآخر يتقاسمه كل من جينزل وغيز.

Say hello to 2020 Physics Laureate Andrea Ghez! She sent us this selfie after being woken up at 2am this morning with some exciting news.



Congratulations to our newest #NobelPrize laureate. pic.twitter.com/zlhElplOfd — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

Just in! This photo of new Nobel Laureate Reinhard Genzel snapped after he discovered he had been awarded the 2020 #NobelPrize in Physics.



Congratulations! pic.twitter.com/L5p6tSzLQc — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

2020 #NobelPrize laureate Reinhard Genzel was born in 1952 in Bad Homburg vor der Höhe, Germany.



He is Director at the Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Garching, Germany and a professor @UCBerkeley, USA.https://t.co/g01LKV3pXPhttps://t.co/ELValpTiHBpic.twitter.com/gV3PlaOvJg — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

فاز بنروز، عالم الفيزياء الرياضية البريطاني المقيم في جامعة أكسفورد، بنصيبه من الجائزة لاستخدامه أدوات رياضية بارعة لإثبات أن تكون الثقوب السوداء تنبأت به نظرية النسبية العامة لأينشتاين.

كما حصل كل من جينزل وغيز على الجائزة، لاكتشافهما وجود ثقب أسود فائق الكتلة في وسط مجرة ​​درب التبانة.

وقال أولف دانيلسون، أستاذ الفيزياء النظرية في جامعة أوبسالا في السويد: "الفائزون هذا العام كشفوا أسرارا في أحلك ركن في عالمنا. لكن هذه ليست مجرد مغامرة قديمة وصلت إلى نهايتها المظفرة، إنها بداية جديدة. مع اقترابنا أكثر من آفاق الثقوب السوداء، قد يكون للطبيعة مفاجآت جديدة".

The stars’ orbits are the most convincing evidence yet that a supermassive black hole is hiding in Sagittarius A*. This black hole is estimated to weigh about 4 million solar masses, squeezed into a region no bigger than our solar system.#NobelPrizepic.twitter.com/fbhwQicaVR — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

How a black hole is formed (see figure).



The 2020 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/OcCngdQxfG — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

وقالت غيز، وهي رابع امرأة فقط تحصل على جائزة نوبل في الفيزياء، إنها سعيدة بفوزها بالجائزة. "آمل أن أتمكن من إلهام النساء الأخريات في هذا المجال. إنه مجال به الكثير من المتعة، وإذا كنت شغوفا بالعلوم، فهناك الكثير الذي يمكنك القيام به".

وقالت اللجنة إن الإعلان عن الفائزين تأخر بسبب تأخر الاتصال بالفائزين.

ويشار إلى أنه وقع يوم الاثنين 5 أكتوبر، الإعلان عن جائزة نوبل للطب، ومن المنتظر الإعلان غدا الأربعاء 7 أكتوبر عن جائزة نوبل في الكيمياء.

المصدر: ذي غارديان