كشف سر استخدام مدفع صوتي صيني ضخم (فيديو)

أفادت وسائل الإعلام العالمية منذ أيام بأن الجيش الصيني نقل إلى منطقة حدودية بين الصين والهند "مدفعا صوتيا هائل القوة".

ونشرت تأكيدا لذلك مقطع فيديو أظهر عربة غريبة الشكل تشبه مكبر الصوت الضخم. وتم تزويد العربة بمحرك ومقصورة قيادة. وفي أعلاها تصميم يشبه برج دبابة دائر.

وكانت العربة مغطاة بمشمع مموه تظهر تحته مصابيح تستخدمها عادة أجهزة الدفاع المدني لإنذار السكان عن كوارث طبيعية وتكنولوجية.

واتضح لاحقا ان الفيديو المذكور تم تصويره عام 2016 ولا علاقة له به بالتطورات الأخيرة على حدود الصين والهند.

ثم أعلن مصمم المنظومة أنها أكبر صفارة عن الهجوم الجوي في العالم. وبلغ وزنها 4600 كيلوغرام ، قوة محركها 220 حصانا. وإنها تعطي إشارة صوتية بقوة 130 ديسيبالا على مسافة 35 مترا.

ثم نشرت شبكة الإنترنت مشاهد استخدام "المدفع الصوتي الضخم" في التدريبات الخاصة بإطفاء الحريق وإجلاء أعداد كبيرة من الناس من منطقة خطيرة.

يذكر أن أفراد وحدات إطفاء الحريق والدفاع المدني في البلدان الكثيرة يستخدمون منظومات شبيهة أصغر حجما.

المصدر: سلاح روسيا