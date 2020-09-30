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الجيش الأمريكي يستخدم الليزر لتدمير الذخائر المستعملة (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

الجيش الأمريكي يستخدم الليزر لتدمير الذخائر المستعملة (فيديو)
Twitter.com
صورة أرشيفية
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وقعت وزارة الدفاع الأمريكية اتفاقية قدرها 40 مليون دولار لتصنيع عربات لتطهير القواعد الجوية والمطارات من الألغام والذخائر غير المتفجرة، بأجهزة الليزر الميدانية.

وقالت بوابة News  Defense الإلكترونية إن سلاح الجو الأمريكي يعتزم شراء 13 عربة تزود كل منها بجهاز لينز ينتج قوة 3 كيلوواط وكذلك بيد آلية قادرة على تطهير المنطقة من الألغام والذخائر المستعملة.

ولا يدور الحديث إلى حد الآن عن سلاح ليزر بل هناك منظومة ليزر ستحل محل المهندسين العسكريين وتحد بذلك من الخسائر في القوة البشرية. وهي خطوة أولى على طريق إنتاج أول منظومة ليزر ستنتجها وزارة الدفاع على دفعات.

ويتوقع أن تنفذ الاتفاقية المعقودة بعد 3 أعوام.

أما الشركة المصنعة للمنظومة المذكورة فأعلنت أنها  قادرة على إصابة الأهداف على مسافة 300 متر. وقوتها تكفي لتفجير الذخائر صغيرة الحجم  بدءا من القنابل العنقودية والألغام الأرضية وانتهاء بقذائف المدفعية ذات الجسم السميك.

المصدر:سلاح روسيا

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