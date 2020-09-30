توقعات بنهاية عصر النفط

يتوقع خبراء شركة توتال الفرنسية للنفط والغاز نهاية عصر النفط بعد عام 2030.

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وتفيد وكالة بلومبرغ، بأن خبراء الشركة واثقون من انتقال العالم تدريجيا إلى مصادر للطاقة أقل تلويثا للبيئة، وبالذات الغاز الطبيعي. هذا الغاز وفقا لخبراء الشركة سيلعب دورا أساسيا في السوق العالمية.

ويضيف الخبراء، سوف يزداد الطلب على الطاقة الكهربائية بحلول عام 2050 ، التي ستغطي نحو 40% من حاجة البشرية للطاقة، في حين تغطي حاليا 20% فقط.

واستنادا إلى هذه التوقعات، تنوي شركة توتال الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك في مجال ابتكار البطاريات وتطوير شبكة محطات شحن السيارات.

المصدر: نوفوستي