الروس يزودون الدرون بقاذف اللهب

أعلن نائب مدير عام شركة "أنظمة الروبوتات" لشؤون المشاريع الخاصة"، مكسيم سكوكوف في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية أن الخبراء الروس يريدون تزويد الدرونات بقاذف اللهب.

ستستخدم تلك الدرونات، حسب سكوكوف، في مصلحة قوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية.

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وقال:" إننا استعرضنا في ميادين التدريب إمكانيات استخدام قاذفات اللهب من على متن الدرونات، ثم قمنا بإعداد نموذج مزود بقاذف لهب واختبرناه، فاتضح أن تكنولوجيا استخدام قواذف اللهب من متن الدرونات هي مهمة في غاية الصعوبة".

وسلمت، حسب الخبير، نتائج الاختبار وكل الوثائق الخاصة بها إلى مكتب تصاميم تابع للشركة حيث بدأ العمل على تطبيق تلك التكنولوجيا من ناحية تقنية.

وأوضح أن الاختبارات أظهرت أنه من الصعب جدا إسقاط درون مزود بقاذف لهب، إذ أنه يكتشف سلاحا يستهدفه ويدمره بسهولة بالنيران الموجهة.

يذكر أن الصين تستخدم بنجاح الدرونات المزودة بقواذف اللهب لأغراض مدنية.

المصدر: سلاح روسيا