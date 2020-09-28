كم سمكة قرش يجب أن تصطاد للحصول على لقاح مضاد لـ "كوفيد-19"؟

أعلنت مجموعة خبراء من المدافعين عن أسماك القرش، مركزها في كاليفورنيا، أنه للحصول على لقاح مضاد لمرض "كوفيد-19"، يجب اصطياد 500 ألف سمكة قرش.

إقرأ المزيد



وتشير صحيفة Telegraph، إلى أن السكوالين Squalene التي ينتجها كبد سمكة القرش يمكن أن تكون أحد مكونات اللقاح المضاد لـ "كوفيد-19". وهذه المادة حاليا تستخدمها شركة GlaxoSmithKline البريطانية لإنتاج الأدوية في لقاحات مضادة للإنفلونزا. وقد أعلنت في شهر مايو الماضي، عن نيتها إنتاج مليار جرعة من هذا المركب، لاستخدامها في لقاح محتمل مضاد للفيروس التاجي المستجد.

ووفقا لحسابات المجموعة المدافعة عن أسماك القرش، من أجل توفير جرعة واحدة من لقاح مضاد للفيروس التاجي المستجد لجميع سكان العالم، يجب قتل نحو 250 ألف سمكة قرش، وهذا العدد يتضاعف إذا تم تلقيح كل شخص بجرعتين.

وقد أعلن ممثل شركة GlaxoSmithKline البريطانية، أن " الشركة ملتزمة بحماية البيئة وتبحث عن مصادر بديلة للحصول على المركب".

ويذكر أن السلطات البريطانية اتفقت في شهر يوليو 2020 مع شركتي GlaxoSmithKline البريطانية و Sanofi الفرنسية، لإنتاج 60 مليون جرعة لقاح مضاد لـ "كوفيد-19". وتأمل الشركتان البدء بالمرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية قبل نهاية العام الجاري.

وتجدر الإشارة، إلى أن الشركتين أعلنتا في شهر أبريل 2020 عن توحيد جهودهما في الحصول على لقاح مضاد للفيروس التاجي المستجد.

المصدر: نوفوستي