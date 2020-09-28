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إعادة اكتشاف "ضفدع شبح" لم يُر منذ 80 عاما!

العلوم والتكنولوجيا

إعادة اكتشاف
Фото автора Egor Kamelev: Pexels
صورة تعبيرية
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ظهر ضفدع "شبح غامض"، لم يُر منذ 80 عاما، في صحراء أتاكاما التشيلية.

وعثر العلماء على ضفدع الماء "هول" (Hall)، الذي سمي على اسم الباحث والمجمع الأمريكي فرانك غريغوري هول، الذي اكتشف الأنواع هذه في عام 1935، في واحة صغيرة من الينابيع الساخنة بالقرب من أولاغوي، تشيلي، وفقا لرويترز.

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وقال العلماء إن هذا الاكتشاف دفع إلى الاندفاع المجنون لتأكيد أن ما يسمى بأنواع الأشباح، هو بالفعل النوع نفسه الذي اكتشفه هول قبل عقود.

وقال سيزار كويفاس، الباحث بالجامعة الكاثوليكية في تيموكو، لشبكة "سي إن إن": "سألنا المتحف أين تم تسجيل [اكتشاف] هول. أرسلوا إلينا صورا لليرقات، ومقارنات ورسومات".

ودعا كويفاس إلى حماية إضافية لموائل الضفدع قائلا: "هذه الحيوانات مائية بدقة. وفي خمس دقائق فقط خارج الماء، تنفق".

ونشرت مجلة Zootaxa قصة إعادة الاكتشاف هذا العام.

المصدر: نيويورك بوست

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