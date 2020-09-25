هل ولدت الحياة نتيجة تفاعلات كيميائية؟

ابتكر علماء بولنديون برنامج كمبيوتر، يعرض جميع أنواع التفاعلات الكيميائية بين المواد المحددة، وحصلوا على نتائج مثيرة فعلا.

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وتفيد مجلة Science، بأن العلماء وضعوا في هذا البرنامج أبسط 6 جزيئات وحصلوا من نتائج المرحلة الثالثة للتفاعلات على الأحماض الأمينية الأولية وغيرها من المركبات الكيميائية الحيوية المعقدة التي تشكل أساس الحياة.

وكما هو معروف يكمن السؤال الرئيسي لكيمياء البربايوتيك، في معرفة التفاعلات الكيميائية التي أدت إلى ظهور الحياة على الأرض. وبغض النظر عن أن العلم خلال السنوات الأخيرة تقدم كثيرا في مجال التخليق العضوي، لفهم كل ما يتعلق بالبريبايوتيك، لا بد من كمية هائلة من التفاعلات الكيميائية المتكررة التي تنتج عنها مركبات أكثر تعقيدا.

وقد أصبح هذا الأمر متاحا في الوقت الحاضر باستخدام برنامج Allchemy، الذي يمكنه كشف تركيب المركبات الكيميائية المعقدة جدا الناتجة من مركبات بسيطة.

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وقد اختبر الباحثون برنامج Allchemy باستخدام ست مواد أساسية كان وجودها على الأرض مؤكدا:الماء H2O، النيتروجين N2، كبريتيد الهيدروجين H2S ، الميثان CH4، الأمونيا NH3، والسيانيد HCN. واستخدموا لحساب التفاعلات آليات كيميائية كالتي كانت سائدة على الأرض عند ولادة الحياة.

وأجريت الحسابات أولا لست مواد تتفاعل مع بعضها البعض، ومن ثم بالتتابع لكل جيل من نواتجها. وقد سمحت هذه الطريقة للعلماء بإنشاء شبكة تامة للتفاعلات البروبياتيكية الكيميائية الممكنة.

وقد اتضح من هذا النموذج، أنه في المرحلة الأولى من تفاعل االمواد الأساسية نتجت عشرة مركبات جديدة ولكنها ليست حياتية، أي لا علافة لها بالنظم الحية. ولكن في المرحلة الثانية ظهر أول حمض أميني بسيط-غلايسين.وفي المرحلة الخامسة وصل عدد الجزيئات إلى 10آلاف معظمها غير حياتية، ولكن بينها جزئيات حياتية معقدة أكثر مقاومة للماء، وأكثر استقرارا من ناحية الديناميكا الحرارية، وأكثر توازنا من حيث الأواصر الهيدروجينية المانحة والمستقبلة، وهذا يعني أن تركيبها تم في ظروف محددة جدا.

ويشير الباحثون، إلى أن هذا البرنامج لم يكتف بكشف جميع المركبات الحيوية المعروفة التي تم الحصول عليها أثناء تركيب السلائف المعينة، ولكنه أظهر أيضًا طرقًا غير معروفة سابقًا لتركيب البريبايوتيك للعديد من المركبات العضوية: أسيتالديهيد ، ديغليسين ، حمض التفاح "ماليك" ، فوماريك ، حمض الستريك واليوريك. وقد أثبت الباحثون تجريبيا جميع هذه الطرق.

ويشير الباحثون، إلى أن برنامج Allchemy، يسمح بكشف نظام تفاعلات متكامل غير معروف للكيميائيين سابقا.

المصدر: نوفوستي