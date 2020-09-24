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تجميع آخر طائرة عملاقة من طراز إيرباص A380 في فرنسا

العلوم والتكنولوجيا

تجميع آخر طائرة عملاقة من طراز إيرباص A380 في فرنسا
Reuters Pascal Rossignol
إيرباص A380
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تم الانتهاء مؤخرا من التجميع الأولي للطائرة العملاقة الأخيرة على الإطلاق من إيرباص A380، بعد الإعلان في عام 2019 عن توقف مصنعي الطائرات الأوروبيين عن تصنيع الطائرة.

وتم رصد الطائرة من قبل المصور المستقل أفياشن تولوز (الرسام الفرنسي) في مصنع جان لوك لاغاردير، في مطار تولوز بلانياك في جنوب فرنسا.

ومنذ تسليم أول طائرة سوبر جامبو إلى الخطوط الجوية السنغافورية في عام 2007، خرجت من هذا المصنع أكثر من 240 طائرة A380. وما يزال هناك الكثير من الإضافات التي يتعين إجراؤها الآن من التجهيزات إلى الطلاء.

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ويعد تجميع أربعة ملايين قطعة من 30 دولة مختلفة، لـطائرة A380 معا مهمة شاقة، حيث تشارك 1500 شركة في تصنيع جميع الأجزاء الفردية، من المسامير إلى البراغي والمقاعد والمحركات.

وجاءت أقسام جسم الطائرة من هامبورغ بألمانيا، وسان نازير في فرنسا، وتم تصنيع ذيل الطائرة الأفقي في إسبانيا، وزعنفة الذيل العمودية صنعت أيضا في هامبورغ. مع وصول جميع الأجزاء إلى فرنسا عن طريق البر والبحر والجو.

وتم تطوير طائرة إيرباص A380 بتكلفة 25 مليار دولار، وبسعة تصل إلى 853 راكبا، وهي أكبر طائرة مدنية منتجة بكميات كبيرة في التاريخ.

قال الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، توم إندرز، في فبراير 2019 ، إنه قرار مؤلم، معلنا عن قرار إيقاف إنتاج الطائرة: "لقد استثمرنا الكثير من الجهد، والكثير من الموارد في هذه الطائرة".

وبحلول وقت الإعلان عام 2019 ، كانت الشركة سلمت 234 فقط من الطائرات، أقل من ربع الـ1200 التي توقعتها عندما تم طرح الطائرة ذات الطابقين.

وتحول اهتمام شركات الطيران إلى الطائرات الأخف وزنا والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود والآن أدى الوباء إلى تسريع زوال الطائرات أكثر.

المصدر: cnn

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