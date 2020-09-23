ماذا يسبب نقص فيتامين Е في تنظيم الجنين؟

أثبت علماء الأحياء بجامعة أوريغون الأمريكية، أن فيتامين Е يلعب دورا أساسيا في تكوين الدماغ والجهاز العصبي في المراحل الأولى لتطور الجنين.





وتفيد مجلة Scientific Reports، بأن علماء جامعة ولاية أوريغون، أجروا تجارب على أسماك الزرد، أظهرت نتائجها، أن الأجنة التي تعود إلى أسماك تعاني من نقص فيتامين Е تعاني من تشوه في الدماغ والجهاز العصبي ومعظمها تموت في غضون 24 ساعة.

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وتقول البروفيسورة ماريت ترابر، رئيسة فريق البحث، من كلية الصحة العامة والعلوم الإنسانية، "هذا أمر مذهل جدا، لقد تشوهت أدمغتهم نتيجة نقص فيتامين Е".

وأسماك الزرد، هي أسماك صغيرة تعيش في المياه العذبة وتستخدم على نطاق واسع كنموذج للدراسات الجينية وتطور الفقاريات. لأنها، أولا، تتطور بسرعة، حيث خلال خمسة أيام تتحول من بويضة مخصبة إلى سمكة كاملة. وثانيا، لها تشابه كبير مع البشر على المستويات الجزيئية والجينية والخلوية. وهذا يعني يمكن أن تنقل العديد من الاكتشافات إلى البشر.

ويذكر أن فيتامين Е ، اكتشف عام 1922، وهو مزيج من مركبات طبيعية من توكوفيرول وتوكوترينول. وعندها أصبح واضحا أنه مهم جدا لنمو وتطور الجنين، لأن الجرذان المحرومة من هذا الفيتامين لم يحدث فيها الإخصاب أو أنها لا تستطيع الحمل.

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واكتشف العلماء لاحقا، أن من بين المواد المكونة لفيتامين Е، فقط مادة alpha-tocopherol الموجودة في الزيوت النباتية والزيتون والبذور والمكسرات والأفوكادو، تلعب دورا حاسما في تطور الجنين تطورا طبيعيا. ولكن لم يحدد سر دورها الحاسم.

وتقول ترابر، التي تدرس تأثير فيتامين Е على مدى 30 سنة، "لماذا يحتاج الجنين لفيتامين Е؟ لقد بحثنا عن إجابة لهذا السؤال سنوات طويلة".

ولكن بمساعدة أحدث أجهزة ومعدات التصوير، شاهد الباحثون تأثير فيتامين Е في الدماغ. وعند فقدانه لم يتطور الأنبوب العصبي وبرعم الدماغ بصورة صحيحة لدى أجنة أسماك الزرد ، وهما المسؤولان عن تكوين الجهاز العصبي الكامل وإمداد جميع أعضاء وهياكل الجسم بالخلايا العصبية.

ويشير الباحثون، إلى أن التشوهات تظهر في مرحلة نشوء القشرة العصبية، التي خلاياها تتحكم في تكوين عظام وغضاريف الوجه.

وتقول ترابر، "تعمل خلايا القشرة العصبية كالخلايا الجذعية، وهي مهمة للدماغ والحبل الشوكي وهي خلايا لحوالي عشرة أجهزة مختلفة بما فيها القلب والكبد. وعند نقص فيتامين Е يحصل خلل واضطراب في تنظيم الجنين بالكامل. لذلك نلاحظ موت هذه الأجنة بسبب نقص فيتامين Е".

ووفقا للباحثين، تسمح نتائج هذه الدراسة بتوضيح ضرورة حصول المرأة الحامل بصورة منتظمة على جرعات من فيتامين Е مع طعامها أو على شكل مكملات غذائية.

المصدر: نوفوستي