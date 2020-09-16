روسيا تستعرض أحدث مروحياتها المدنية في معرض HeliRussia 2020

أعلنت شركة "مروحيات روسيا" القابضة أنها ستكشف عن مجموعة جديدة من المروحيات المدنية في إطار معر ض HeliRussia 2020 الذي تعقد فعالياته حاليا في موسكو.

وقالت الشركة في بيان لها: " زوار فعاليات المعرض الذي يعقد ما بين 15 و17 سبتمبر الجاري على أرض Crocus Expo في موسكو سيتسنى لهم مشاهدة مجموعة جديدة من المروحيات الروسية، منها مروحية Ansat الخفيفة المتعددة الاستخدامات والتي تم تجهيزها بتقنيات ومعدات جديدة، ومروحية Ka-32A11VS المتعددة الاستخدامات أيضا، كما ستستعرض شركتنا خزانات ومعدات جديدة لمروحيات Ka-32A11M المعدلة، والتي ستحصل على أنظمة إلكترونية حديثة ومحركات جديدة من نوع VK-2500PS-02 إضافة إلى أنظمة محسنة للأمان وإطفاء الحريق".

وحول المعرض قال المدير العام للشركة، أندريه باغينسكي: "معرض HeliRussia يعطينا فرصة ممتازة لنا لمناقشة جميع المشكلات التي تراكمت على مدار العام مع المشاركين في سوق طائرات الهليكوبتر الروسية، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الجديدة والتي يعتبر انتشار وباء كورونا واحدا منها، من الأمور المهمة بالنسبة للصناعة مراقبة سلامة العمال للاستمرا في الإنتاج، في إطار هذا المعرض سنناقش بشكل خاص الأمور المتعلقة بتدريب المختصين وصيانة المعدات وتطوير الطائرات الطبية والخيارات المتعلقة بهذا المجال لمكافحة الوباء الحالي، وسيتم التركيز على مروحيات Ansat التي سيتم تجهيزها بمعدات خاصة لتعمل كمروحيات طبية للإسعاف".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن فعاليات المعرض ستشمل أيضا العديد من الاجتماعات والفعاليات المختصة بشؤون الطيران، والتي منها فعالية مخصصة لإطفاء الحرائق باستخدام الطائرات، والتي سيناقش الخبراء ضمنها أفضل أنواع المروحيات التي يمكن أن تستعمل للإطفاء في الغابات والمناطق المدنية.

المصدر: سلاح روسيا