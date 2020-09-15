شركة روسية تكشف عن نموذج مدولب لمدفع الهوتزر "مالفا"

كشفت شركة "أورال فاغون زافود" عن نموذج مدولب من مدفع الهوتزر ذاتي الحركة الروسي الحديث "مالفا" عيار 152 ملم من جيل جديد.

The Central Research Institute Burevestnik is developing a variant of the 152mm Malka self-propelled gun on a wheeled BAZ-6010-027 chassis. Only the latest Russian artillery piece that will have a wheeled variant.https://t.co/kcm1cfFMQLpic.twitter.com/1M6gOgXOoK — Rob Lee (@RALee85) July 20, 2020

وقال ناطق باسم معهد "بوريفيستنيك" للتصاميم والبحوث العلمية بصفته فرعا للشركة إن مدفع الهوتز الجديد مخصص لتدمير المدرعات ومنظومات الدفاع الجوي والمشاة الميكانيكية ومختلف المنشآت الميدانية وكذلك منظومات السلاح النووي التكتيكي للعدو.

وقال إن المدفع عيار 152 ملم يمكن أن يصيب الأهداف على مدى 24500 متر. وبلغت سرعة إطلاق النيران للمدفع 7 طلقات في الدقيقة، ما يعتبر سرعة غير مسبوقة بالنسبة إلى مدافع الهوتزر. وبلغ وزن المدفع ذاتي الحركة 32 طنا.

وتم نصب المدفع على منصة برمائية ثمانية العجلات ينتجها مصنع "بريانسك" الروسي للسيارات.

وظهرت أول معلومات عن المدفع منذ عام تقريبا، لكنه تلقى تقييما عاليا لدى الخبراء العسكريين الروس والأجانب.

المصدر: سلاح روسيا