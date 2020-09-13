العثور على مومياء دب انقرض منذ 15 ألف عام في سيبيريا (صور)

عثرت مجموعة من الرعاة في ياقوتيا، على مومياء دب الكهف الذي انقرض قبل 15 ألف عام. وعمر المومياء المكتشفة نفسها، حسب التقديرات الأولية، حوالي 39 ألف سنة.

وذكرت صحيفة "سيبيريا تايمز" أن الاكتشاف بات قفزة حقيقية في تاريخ العلوم العالمية، لأن العلماء في السابق، عثروا فقط على عظام هذا الوحش. وفي المومياء المكتشفة في سيبيريا، تم بفضل التربة المتجلدة، الحفاظ على الأسنان والفروة والأنف وجميع الأعضاء الداخلية.

First ever preserved grown up cave bear - even its nose is intact - unearthed on the Arctic island. Separately at least one preserved carcass of a cave bear cub found on the mainland of Yakutia, with scientists hopeful of obtaining its DNA https://t.co/GCVpvc0DSypic.twitter.com/Z65E9ktJZd — The Siberian Times (@siberian_times) September 12, 2020

الآن ستتم دراسة بقايا هذا الحيوان في الجامعة الشمالية الشرقية الفيدرالية في ياكوتسك. ولتحديد العمر الدقيق للدب، سيستخدم الباحثون تحليل الكربون المشع.

دب الكهف (Ursus spelaeus) هو نوع الدببة من عصور ما قبل التاريخ عاشت في أوراسيا وانقرضت منذ حوالي 15 ألف عام.

المصدر: لينتا رو