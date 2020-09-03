رصد انهيارات جليدية في جبال الألب

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن ارتفاع متوسط درجات الحرارة في جبال الألب بمقدار درجتين، ما أدى إلى انهيار جليد هائل في جبال الألب السويسرية، وهناك انهيارات أخرى متوقعة.

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ويقول الخبراء "أثرت درجات الحرارة الشاذة هذا الصيف، سلبا في جليد جبال الألب. فقد انشطر جليد تورتمان بجبال الألب السويسرية، إلى قسمين، وبذلك فقد 300 ألف متر مكعب من الجليد، نتيجة الانهيار الذي حدث في 6 أغسطس 2020".

ويشير الخبراء، إلى أن جليد بلانبينس الواقع في وادي أوستا بجبل مون بلان، على وشك الانهيار منذ سنتين أيضا. وقد تسارع انزلاقه في أغسطس من هذه السنة، إلى أكثر من متر في اليوم، ما تطلب إجلاء سكان المنازل والفنادق المجاورة. ويفقد هذا الجليد 500 ألف متر مكعب يوميا ولكنه لم ينهر، وهو تحت مراقبة دائمة من جانب العلماء بسبب الصدع الذي حدث فيه.

ويضيف الخبراء، شهد جليد جبال الألب في صيف عام 2020 موجة حر شديدة خلال شهر يوليو وبداية أغسطس، حيث سجلت في بلدة تقع على جبال الألب الفرنسية أوائل أغسطس 2020 درجة حرارة أعلى من 40 درجة مئوية. وسجل العلماء على ارتفاع 4 آلاف متر درجة حرارة قياسية -5 درجات فوق الصفر.

المصدر: نوفوستي