روسيا.. اكتشاف الساحة المركزية لبلدة قديمة في شبه جزيرة القرم

اكتشف علماء الآثار الساحة المركزية لبلدة أسكي كرمين الواقعة في منطقة بقجة سراي يعود تاريخها إلى القرون الوسطى.



ويشير ألكسند ايبابين، مدير مركز البحوث التاريخية وعلم الآثار في جامعة القرم الفدرالية، إلى أن اكتشاف هذه الساحة، هو أول اكتشاف في منطقة مدن الكهوف في جبال القرم.

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ويقول، "اتضح لنا، أن هذه الساحة كانت محاطة بكتل صخرية كبيرة طولها مترين، ومرصوفة بالبلاطات وتقع أمام قصر الحاكم. وسمحت لنا الواجهة المكسوة الواقعة في الجانب الغربي للساحة من تحديد شكلها الخارجي، ويمكننا رسمها".

ووفقا له، عثر علماء الآثار خلال عمليات الحفر على قطع لأوان خزفية وبلاطات خزفية وحلي برونزية وإكسسوارات الملابس وأدوات عمل حديدية. وقال، "كما عثرنا هنا على صحن برونزي في وسطه زخارف نباتية". وهذه الاكتشافات الجديدة ستغير تصوراتنا السابقة.

ويقول، "نرى أمامنا في أسكي كرمين، صورة واضحة متكاملة لمدينة بيزنطية من القرون الوسطى، يصل عرض شوارعها إلى 4.8 متر، وهذا يعتبر بالنسبة للعصور الوسطى شارعا كبيرا. وهنا توجد المباني الضرورية لبلدة سكنية على سطح الأرض".

المصدر: نوفوستي