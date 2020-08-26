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اكتشاف مثير لدى "أكبر تمساح عاش على الإطلاق"

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف مثير لدى
Фото автора Man Dy: Pexels
صورة تعبيرية
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اكتشف علماء أن أكبر تمساح عاش على الإطلاق تميّز بلدغة أو "مضغة" أقوى من التيرانوصور ريكس.

ووجد فحص أحفورة حيوان الكسلان، التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، 46 علامة من علامات أسنان Purussaurus على عظم الساق.

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ويمكن أن يصل طول التمساح إلى 43 قدما، ويزن 8.5 طن - وبحسب الفريق تعادل قوة العضة  6.5 طن.

ويقول العلماء إن العضة كانت أقوى بعشرين مرة من تلك التي يتمتع بها سمك القرش الأبيض الكبير. وقُتل حيوان الكسلان قبل 13 مليون سنة في مستنقعات بيرو.

وقال الدكتور رودولفو سالاس-جيسموندي، المقيم في ليما: "تم حساب قوة العضة لـ Purussaurus البالغ، بأكثر من أربعة أضعاف أقوى عضة قيست على الإطلاق في مملكة الحيوان الحديثة - تمساح المياه المالحة. ومع قوة العضة هذه، تمكن أفراد Purussaurus من دمج أي شيء في نظامها الغذائي، بغض النظر عن الحجم أو الصلابة!".

وكان Purussaurus قادرا على أداء مناورة "لفة الموت"، التي تستخدمها التماسيح اليوم لإخضاع وتقطيع أوصال الفرائس.

وانقرضت الأنواع هذه منذ زهاء سبعة ملايين سنة، حيث وجدت الأنواع المنافسة الصغار أنه من الأسهل التكيف مع المناخ المتغير.

المصدر: ذي صن

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