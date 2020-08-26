العلماء يثبتون قدرة SARS-CoV-2 على إصابة الدماغ البشري

يمكن أن يصيب فيروس SARS-CoV-2 الخلايا العصبية البشرية والدماغ العضواني (brain organoids)، وفقا لما كشفته دراسة صينية حديثة، نشرت في مجلة Cell Research في 4 أغسطس.

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ويقول الباحثون من معاهد شنشن للتكنولوجيا المتقدمة (SIAT) التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم والمتعاونين معهم من جامعة هونغ كونغ (HKU)، إن فيروس كورونا، المعروف أيضا باسم الفيروس التاجي الجديد للمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة 2، المسبب لمرض "كوفيد-19"، يتسبب بشكل أساسي في أمراض الجهاز التنفسي ذات المظاهر السريرية التي تشبه إلى حد كبير تلك الخاصة بالسارس.

ومع ذلك، فقد تم الإبلاغ بشكل متكرر عن الأعراض العصبية بما في ذلك الصداع، وفقدان حاستي الشم والتذوق، والارتباك، والتشنج، واعتلال الدماغ لدى مرضى "كوفيد-19".

وأفادت الدراسة التي أجريت على 214 مريضا بـ"كوفيد-19" في المستشفى في ووهان، أن 36.4% من جميع المرضى و45.5% من الحالات الشديدة ظهرت عليهم أعراض عصبية.

وبالإضافة إلى ذلك، كشفت دراسات من فرنسا وألمانيا أن 84.5% و36.4% على التوالي، من مرضى "كوفيد-19" يعانون من عدوى فيروسية في الدماغ.

ولكن، لم يكن هناك دليل تجريبي مباشر على عدوى SARS-CoV-2 في الجهاز العصبي المركزي البشري (CNS).

ولاستكشاف المشاركة المباشرة لـ SARS-CoV-2 في الجهاز العصبي المركزي في النماذج ذات الصلة من الناحية الفسيولوجية، قام فريق البحث بتقييم عدوى SARS-CoV-2 في الخلايا السلفية العصبية البشرية (hNPCs)، والأغلفة العصبية في الدماغ العضواني (عبارة عن هيكل متعدد الخلايا ثلاثي الأبعاد يعيد إنتاج التشريح الدقيق للعضو في المختبر) المشتقة من الخلايا الجذعية المحفزة متعددة القدرات (iPSCs).

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وأظهرت النتائج أن الخلايا السلفية العصبية البشرية المشتقة من الخلايا الجذعية المحفزة متعددة القدرات، كانت متساهلة مع عدوى SARS-CoV-2، ولكن ليس عدوى SARS-CoV.

وكشف الفريق عن تعبير بروتيني مكثف وجزيئات فيروسية معدية في المجال العصبي والدماغ العضواني المصابة بـ SARS-CoV-2 ، ما يشير إلى أن SARS-CoV-2 يمكن أن يصيب الدماغ البشري بشكل إنتاجي، حيث أن الفيروس يمكن أن يستخدم آلية الخلايا العصبية لتوليد المزيد من النسخ منه.

والأهم من ذلك، تمت ترجمة عدوى SARS-CoV-2 في نماذج الدماغ البشري ثلاثية الأبعاد (الدماغ العضواني) إلى فئة الخلايا العصبية TUJ1 وخلايا NESTIN، وهو بروتين يتم ترميزه في البشر بواسطة جين NES، ما يشير إلى أن SARS-CoV-2 يمكن أن يستهدف مباشرة الخلايا العصبية القشرية.

وقال البروفيسور هوانغ جياندونغ من جامعة هونغ كونغ، والذي قاد فريق جامعة هونغ كونغ، وفريق البحث: "بشكل عام، تقدم دراستنا أول دليل على الإصابة المباشرة بفيروس SARS-CoV-2 في عضوانيات الدماغ البشري، ما يسهم في فهمنا للمضاعفات العصبية في كوفيد-19".

المصدر: medicalxpress