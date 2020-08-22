منتدى "الجيش-2020" يكشف عن درونات روسية جديدة

أعلنت شركة "Enix" الروسية أنها ستستعرض مجموعة جديدة من الدرونات الصغيرة المتطورة خلال فعاليات منتدى "الجيش-2020" الذي سيعقد الشهر الجاري.

ومن بين أبرز ما ستعرضه الشركة ستكون درونات "veer" المروحية الصغيرة التي تشبه الدرونات التي تطلقها شركة DJI الشهيرة.

وتبعا للخبراء في "Enix" فإن الدرونات المذكورة قادرة على العمل في 3 وضعيات: وضعية يمكن التحكم بالدرون من خلالها بشكل كامل أثناء الطيران، ووضعية يحلق فيها الدرون وفقا لآلية موضوعة، ووضعية "نصف آلية".

ويبلغ وزن هذه الدرونات 4 كلغ، ويمكنها نقل حمولات تزن 1 كلغ، والتحليق لمدة تصل إلى 60 دقيقة، كما يمكن تجهيزها بكاميرات للمراقبة، والتحكم فيها لاسلكيا من مسافة 10 كلم تقريبا، كما تم تجهيزها بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

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وفي جناح شركة " Enix" الذي سيتواجد خلال فعاليات المنتدى المذكور سيتمكن الزوار أيضا من التعرف على درونات Eleron-7 التي تعتمد عليها وزارة الدفاع الروسية.

وستجرى فعاليات "منتدى الجيش-2020" لهذا العام في الفترة ما بين 23 و29 أغسطس القادم، على أرض مركز "باتريوت" الواقع بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: سلاح روسيا