خبير روسي يتحدث عن نتائج تجربة "إس - 400" على مقاتلات شبحية أمريكية

أصبح اكتشاف الرادار التابع لمنظومة "إس-400" روسية الصنع للدفاع الجوي في تركيا لمقاتلة "إف – 35" الأمريكية الشبحية ضربة لاذعة موجهة إلى سمعة المعدات الحربية الأمريكية.

وبصورة خاصة صفعة لسلاح الجو الأمريكي.

وقد علق الخبير العسكري الروسي، فيكتور بارانيتس، على نتائج تجربة منظومة الدفاع الجوي الروسية في تركيا.

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قال الخبير الروسي إن الأتراك استطاعوا مرة أخرى الاقتناع بقدرة الرادارات الروسية على اكتشاف أحدث الطائرات الشبحية الأمريكية. وقال أحد الخبراء الأتراك لممثل الشركة الروسية التي تولت بيع "إس – 400 "لتركيا: "أنا أرى الطائرات الأمريكية على الرادار كما أرى ذبابة على الزجاج الأمامي لسيارتي".

وأوضح الخبير الروسي أن الأتراك كانوا قد اقتنعوا بفاعلية "إس – 400" الروسية حين قاموا بتعقب تحليق كل الطائرات الحربية المستخدمة في منطقة الشرق الأوسط على شاشات رادارات المنظومة الروسية.

وفي هذا السياق فإن تفوق منظومات الدفاع الجوي الروسية على مثيلاتها الأمريكية تبدو واضحة تماما.

من جهة أخرى فإن قرار تركيا شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية بعد إجراء الفحوص والاختبارات العديدة لمواصفاتها وإمكاناتها لا تعد ضربة اقتصادية إلى سمعة الأمريكيين فحسب بل وضربة سياسية قوية موجهة إليهم. وأشار الخبير بصورة خاصة إلى أن روسيا استطاعت انتزاع تركيا بصفتها عضوا في حلف الناتو من صفوف مجموعة الدول الحليفة التي اعتادت شراء المعدات الحربية الأمريكية فقط. وظهرت بذلك سابقة خطيرة استعرضت إمكانات توسع مجمع الصناعات الحربية الروسية والشركات الروسية نحو البلدان الغربية.

المصدر: ياندكس.رو