اكتشاف دقائق البلاستيك في المأكولات البحرية

اكتشف علماء جامعة كوينزلاند، كمية كبيرة من دقائق البلاستيك المجهرية في الحيوانات البحرية- الروبيان (القمبري) والمحار وسرطان البحر، والكمية الأكبر كانت في سمك السردين.

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وتفيد مجلة Environmental Science & Technology، بأن الباحثين من جامعة كوينزلاند، اكتشفوا دقائق البلاستيك المجهرية في جميع المأكولات البحرية الشائعة، وتقول فرانسيسكا ريبيرو رئيسة فريق البحث، "اكتشفنا في جميع العينات التي اختبرناها ، جسيمات دقيقة للبوليمر الصناعي بولي فينيل كلورايد الواسع الاستخدام . وكان تركيز دقائق البولي إيثيلين، الأكثر استخداما الأعلى في العينات".

وتجدر الإشارة إلى أن كمية النفايات البلاستيكية السنوية في مياه الصرف الصحي وأكوام النفايات في العالم تصل إلى 300 مليون طن، معظمها لا تتحلل، لذلك تبقى على حالها على مدى عشرات بل مئات السنين، وعندما تسقط في المحيط المائي العالمي تشكل تجمعات كبيرة مماثلة لبقعة القمامة الكبرى في المحيط الهادئ.

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وقد اتضح للباحثين أن هذه القطع البلاستيكية لا تبقى طويلا في الماء، لأن الحيوانات البحرية تأكلها. كما أظهرت دراسة كندية أجريت قبل سنتين، أن الإنسان يبتلع سنويا 40-60 ألف جسيمة مجهرية بلاستيكية.

واستنادا إلى هذه النتائج، ابتكر العلماء الاستراليون والبريطانيون برئاسة فرانسيسكا ريبيرو، طريقة جديدة، يمكن بواسطتها تحديد نوع وعدد الجسيمات المجهرية لأنواع البوليميرات التي تستخدم على نطاق واسع في العالم، التي توجد في أجسام خمسة أنواع من الحيوانات البحرية: الروبيان (القمبري) والمحار وسرطان البحر، والسردين.

وقد ظهر من نتائج الدراسة، أن أقل كمية من الجسيمات البلاستيكية المجهرية كانت في الروبيان و المحار كانت 0.04 و0.07 ملغم على التوالي، والأعلى في السردين 2.9 ملغم.

المصدر: وكالة tass