علماء الفلك يجدون أفضل مكان على وجه الأرض لمشاهدة سماء الليل!

يمكن للرؤية الصافية، الخالية من الشوائب، لسماء الليل أن تجعلك تشعر وكأنك تقف على شواطئ الخلود، بعيدا عن وهج الأضواء العمياء للحضارة.

وقاس الباحثون مدى وضوح النجوم في محطة بحث رئيسية في القارة القطبية الجنوبية، ووجدوا أنها تتجاوز النقاط العلوية الحالية لعلم الفلك. وقد لا تكون النتيجة مفاجئة، ولكن بالنسبة لمعظمنا، فإنها مخيبة للآمال بعض الشيء.

وتعد Dome A أعلى قبة جليدية في هضبة القارة القطبية الجنوبية، وترتفع لأكثر من 4 كم من مستوى سطح البحر، وتتواجد على بعد 1200 كم تقريبا من المحيط، في منتصف القارة الباردة. وفي الواقع، يمكن أن تنخفض درجات الحرارة هناك إلى -90 درجة مئوية.

وتوفر هذه القمة المجمدة مشهدا فلكيا لا مثيل له، مع رؤية لا تشوبها شائبة نسبيا بسبب بقع التلوث الضوئي، والتداخل من عدة أقمار صناعية عابرة، أو حتى سحابة المرور العرضية.

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ويقول بول هيكسون، عالم الفلك من جامعة كولومبيا البريطانية (UBC): "يمكن أن يتفوق تلسكوب موجود في القبة A على تلسكوب مماثل موجود في أي موقع فلكي آخر على هذا الكوكب. إن الجمع بين الارتفاعات العالية ودرجات الحرارة المنخفضة والفترات الطويلة من الظلام المستمر والجو المستقر، بشكل استثنائي، يجعل القبة A موقعا جذابا للغاية لعلم الفلك البصري والأشعة تحت الحمراء. وسيجمع التلسكوب الموجود هناك صورا أكثر وضوحا ويمكنه اكتشاف الأجسام الباهتة".

وإذا كنت تريد حقا رؤية المزيد في أعماق المكان والزمان، فستحتاج إلى الهروب من أقرب جزء من الغلاف الجوي يسمى طبقة الحدود. والغازات المكونة لهذه البطانة الرقيقة ليست مسدودة فقط بالغبار والرطوبة - دفء الأرض يجعلها أكثر لمعانا، ولهذا السبب يبدو وميض النجوم.

وتتمثل إحدى الطرق لقياس هذا الوميض المزعج، في شكل يسمى الرؤية الفلكية، وهو وصف لقطر واضح لمصدر الضوء في وحدات تسمى الثواني المقوسة. ويشير هذا الرقم إلى اختلاف التمييز بين نقطة الضوء كمصدر واحد أو متعدد، وبالتالي كلما قل الاضطراب ووضوح الرؤية، كان الجسم أصغر (وبالتالي ثانية القوس أقصر).

وفي الوقت الحالي، توجد أفضل المقاريب الأرضية المتاحة لعلماء الفلك، على ارتفاعات حيث تكون الطبقة الحدودية رفيعة نسبيا.

وتُعتبر صحراء أتاكاما السامية في تشيلي حاليا واحدة من أفضل الأماكن للتلسكوبات، وهي موطن مجموعة Atacama Large Millimeter للتصوير الراديوي، وسرعان ما تستضيف تلسكوب ماجلان العملاق الضخم، الذي يتفوق على هابل.

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وفي هذه الزاوية من الكرة الأرضية، يمكن أن توفر الظروف الجوية رؤية فلكية لمظاهر منتظمة منخفضة تصل إلى زهاء 0.66 ثانية قوسية. وفي بعض الليالي الصافية، قد ينخفض ​​هذا الرقم بمقدار النصف تقريبا لبضع ساعات.

وقاس هيكسون وزملاؤه الرؤية الفلكية في محطة "كونلون" في القبة A، وهي موقع أبحاث صيني يعتبر بالفعل جذابا لعلماء الفلك.

وهناك موقع آخر بارد في القطب الجنوبي الداخلي يسمى Dome C، استقطب بالفعل قيما تتراوح من 0.23 إلى 0.36 ثانية قوسية.

ووضع الفريق معدات القياس على ارتفاع 8 أمتار من اليابسة، وسجل أرقاما منخفضة تصل إلى 0.13 ثانية قوسية. وفي الواقع، يعكس الرقم طبقة حدودية بسمك 14 مترا فقط.

ويقول الفلكي، مايكل آشلي، من جامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا: "بعد عقد من الأدلة غير المباشرة والمنطق النظري، أصبح لدينا أخيرا دليل ملاحظ مباشر للظروف غير العادية في القبة A".

وحتى مع التكنولوجيا المتقدمة التي يمكن تشغيلها من مكان أكثر دفئا، كان على الفريق التعامل مع آفة الجليد. ويمكن أن يساعد التغلب على عقبة درجات الحرارة القصوى، في رؤية المزيد، بنسبة تصل إلى نحو 12%.

ونُشر البحث في مجلة Nature.

المصدر: ساينس ألرت