حل لغز "سفن الأشباح" الكورية الشمالية المليئة بالجثث في سواحل اليابان

كشفت إحدى المنظمات غير الحكومية أن "سفن الأشباح" الكورية الشمالية التي تصل سواحل اليابان محملة بالجثث، هي سفن صيد قديمة تم إخراجها من المياه بواسطة أسطول صيد "مظلم".

واستخدمت منظمة Global Fishing Watch تقنيات الأقمار الصناعية لتحليل حركة الملاحة البحرية في شمال شرق آسيا في 2017 و2018، واكتشفت أن المئات من "أساطيل الصيد المظلمة"، التي يُعتقد أنها صينية، تعمل في المياه الكورية الشمالية، على ما يبدو بشكل غير قانوني.

Using a variety of ship detection methods, 700-900 vessels that set off from China annually from 2017 through 2019 were spotted fishing in North Korean waters. via @PJHeijmanshttps://t.co/1c54i7Vpny — Global Fishing Watch (@GlobalFishWatch) July 25, 2020

ويبدو أن السفن الصينية تقوم بالصيد هناك بشكل غير قانوني، ما دفع أسطول كوريا الشمالية الخاص، والذي هو غير مجهز بشكل جيد للإبحار في هذه المياه العاصفة، بعيدا عن الساحل الكوري الشمالي وإلى المياه الروسية واليابانية.

Read our latest study in @ScienceAdvanceshttps://t.co/kl0eh3G1zI — Global Fishing Watch (@GlobalFishWatch) July 24, 2020

وفي عام 2017، وصل أكثر من 100 قارب على الساحل الياباني وعلى متنها 35 جثة، وتم العثور على المزيد منها على الشواطئ منذ ذلك الحين.

وفي ذلك الوقت، قال خفر السواحل الياباني إن السفن التي وصلت الشواطئ يمكن أن تنتهي هناك بسبب سوء الأحوال الجوية والبحر غير المستقر المعروف في المنطقة.

Our new @ScienceAdvances study shows rampant illegal fishing by foreign vessels in North Korean waters during 2017-2018. But that wasn't the end of it. Illegal activity continued in 2019 and into the 2020 fishing season now underway. https://t.co/mlYVw0juNA — Global Fishing Watch (@GlobalFishWatch) July 24, 2020

ويعد صيد الأسماك في المياه الكورية الشمالية انتهاكا للقانون الدولي، ولكن لا يبدو أن هذا ردع 900 سفينة صينية في 2017 و700 سفينة في عام 2018، وفقا لتقرير Global Fishing Watch، من الدخول إلى مياه كوريا الشمالية.

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وقال جايون بارك، كبير علماء البيانات في Global Fishing Watch والمؤلف المشارك للدراسة، لشبكة "سي إن إن"، إن السفن التي تم رصدها تتكون من "نحو ثلث حجم أسطول الصيد في المياه البعيدة في الصين بالكامل".

وأضاف: "إنها أكبر حالة معروفة من الصيد غير المشروع التي ترتكبها السفن القادمة من دولة تعمل في مياه دولة أخرى".

وتابع: "من الخطر للغاية بالنسبة لهم (قوارب كوريا الشمالية) العمل في نفس المياه مثل سفن الصيد الصينية. لهذا السبب تم دفعها للعمل في المياه الروسية واليابانية وهذا يفسر سبب ظهور بعض السفن المتضررة في كوريا الشمالية على شواطئ اليابان".

وتمكن الخبراء الذين عملوا في الدراسة، من تتبع السفن باستخدام التكنولوجيا المتاحة الآن فقط.

المصدر: ديلي ميل