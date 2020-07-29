متى أصبح الفيروس التاجي بشريا؟

أظهر التحليل الجينومي للفيروس التاجي المستجد SARS-CoV-2 أنه انفصل عن فيروسات الخفافيش الأقرب اليه، قبل ما يقارب من 40-70 سنة.





وتفيد مجلة Nature Microbiology، بأن علماء من الولايات المتحدة وبلجيكا وبريطانيا والصين برئاسة البروفيسور ديفيد روبرتسون من جامعة غلاسكو، حللوا تاريخ تطور SARS-CoV-2 باستخدام بيانات جينومية للفيروسات التاجية SARS-CoV و SARS-CoV-2.

ومن المعروف أن الفيروسات التاجية تتجمع بنشاط مع بعضها وتتبادل المواد الوراثية وأجزاء مختلفة من الجينوم. لذلك فإن مهمة العلماء كانت اكتشاف مناطق الفيروس التي لم تتغير، ويمكن استخدامها في تحديد تطوره.

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وقد ظهر للباحثين أن فيروس الخفافيش RaTG13 هو الأقرب لفيروس SARS-CoV-2، حيث بلغت نسبة التطابق بينهما 96%، وهناك اختلافات. هذه النتائج تشير إلى أن خط ظهور SARS-CoV-2 قد يكون منتشرا بين الخفافيش على مدى عدة عقود. كما درس الباحثون فيروس تاجي مشابه، Pangolin-2019 اكتشف في حيوانات البنغولين بمقاطعة غواندونغ الصينية.

وقد اتضح للباحثين أن الفيروسين SARS-CoV-2 وRaTG13 يشتركان وراثيا بنسبة 95% مع فيروسات الخفافيش التي اكتشفت أعوام 1948، 1969 و1982. وأن البروتين الذي يسمح له باستخدام مستقبلات الخلايا البشرية ACE2 وراثيا هو أكثر شبها بفيروس البنغولين.

واستنادا إلى هذه النتائج يعتقد الباحثون، أن هذا البروتين ومستقبلاته الخاصة هي صفات وراثية تؤدي إلى SARS-CoV-2 و RaTG13 و Pangolin-2019 ، أي لجميع هذه الفيروسات سلف مشترك. ويعتقد الباحثون أن الفيروس SARS-CoV-2 على الأرجح انتقل إلى الإنسان من الخفافيش وليس من البنغولين. ولكن للوصول إلى نتيجة نهائية مؤكدة لا بد من دراسات إضافية.

المصدر: نوفوستي