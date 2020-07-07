الجيش التركي يختبر منظومات "إس - 400" على مقاتلات أمريكية

شهدت تركيا اختبارات منظومات "إس – 400" روسية الصنع التي اشترتها أنقرة العام الماضي في روسيا.

وأفادت صحيفة Fighter Jets World التركية بأن كتائب "إس – 400" المرابطة في قاعدة "مورتد" الجوية التركية يتم اختبارها على مقاتلات F-16 Viper و F-4 Phantom II أمريكية الصنع.

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وأضافت أن المقاتلات المذكورة لوحظت بالقرب المباشر من القاعدة الجوية حيث يقع رادار مخصص لاكتشاف الأهداف الجوية السريعة المحلقة على ارتفاع منخفض في ظروف تأثير وسائل الحرب الإلكترونية.

وستجري الاختبارات، حسب الصحيفة، لغاية 26 نوفمبر المقبل.

مع ذلك فإن الجيش التركي لا يكشف عن نتائجها.

يذكر أن مدى عمل "إس – 400" يبلغ 400 كيلومتر، ما يفوق إمكانات منظومات صواريخ أرض – جو" الأجنبية كلها. لذلك يسعى الكثير من الدول إلى شرائها.

المصدر: سلاح روسيا