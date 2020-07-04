الخبراء يتوقعون تشكل "قبة حرارية" فوق القطب الشمالي

أعلن ميكا رانتانين، خبير المناخ في معهد الأرصاد الجوية الفنلندي، أن منطقة مرتفع واسعة يطلق عليها "قبة حرارية" ستتكون فوق المحيط المتجمد الشمالي في الأسبوع المقبل.

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وأشار الخبير في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن هذا سيسرع في ذوبان الجليد البحري، وقال، "تشير توقعات المركز الأوروبي للتنبؤات المتوسطة المدى (ECMWF)، إلى أن منطقة مرتفع جوي واسعة ستتكون فوق المحيط المتجمد الشمالي في الأسبوع المقبل. وتتميز بأنها منطقة الكتل الهوائية الساخنة والسماء الصافية، ما يسرع ذوبان الجليد البحري".

وأضاف موضحا، يحتمل أن سبب ظهور "القبة الحرارية" هو نشوء منطقة مرتفع ضغط جوي فوق سيبيريا، وقال، "هذا المرتفع الجوي الذي يتشكل فوق القطب الشمالي، سيحفز ذوبان سريع للغطاء الجليدي. وهذا أمر واقع، لأن الشمس لا تغرب خلف الدائرة القطبية الشمالية، ما يعني استمرار كثافة الأشعة الشمسية، التي تساعد على ذوبان الجليد".

ويضيف رومان فيلفاند، المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوي الروسي، "أن ذوبان الجليد الأزلي، ناتج عن التغيرات المناخية في خطوط العرض العليا. وهذه ليست المرة الأولى التي تلاحظ فيها هذه الظاهرة".

المصدر: نوفوستي