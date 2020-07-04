دراسة: كتل صخور نصب ستونهنج نقلت برا

يعتقد علماء بريطانيون، أن الكتل الصخرية في قاعدة نصب ستونهنج، أشهر النصب التذكارية في العالم- نقلت من ويلز إلى موقع النصب برا وليس بحرا أو نهرا، كما افترض سابقا.

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وتفيد مجلة Journal of Archaeological Science، بأن مصدر هذه الكتل الصخرية الضخمة من الحجر الرملي، الموضوعة على شكل دائرة، نقلت من جنوب ويلتشر. أما "الكتل الزرقاء" والكتل الأخرى الموضوعة وسط النصب، ووزنها ستة أطنان، فقد نقلت من ويلز. ويعتقد أن حجر المذبح نقل من مدينة ميلفورد هافن (غرب ويلز).

وقد ظلت مسألة نقل هذه الكتل الصخرية، إلى موضع النصب، لغزا لفترة طويلة. وكانت النظرية الأكثر انتشارا تفيد بأن هذه الكتل الصخرية نقلت من ويلز إلى مكان النصب على طوافات عن طريق خليج بريستول. فيما بقيت مسألة إنزالها من المرتفعات الجبلية شديدة الانحدار غامضة.

ووفقا للدراسة الجديدة، من المحتمل جدا، أن هذه الكتل الصخرية نقلت عن طريق البر إلى مكان النصب، من جبال بريسيلا ويلز عبر مصب نهر سيفيرن. وأن ما يشير إلى صحة هذه النظرية، هو أن منشأ حجر المذبح، الذي بموجب الدراسة الأخيرة يقع شرق المكان المفترض سابقا، في مدينة ابيرغافني (مقاطعة مونماوتشاير) بالقرب من الحدود بين ويلز وإنجلترا. والمسار المقترح لنقل هذه الكتل الصخرية يمر عبر هذه المدينة، وهذا يصب في مصلحة النظرية الجديدة التي تفيد بأنها نقلت عن طريق البر.

المصدر: نوفوستي