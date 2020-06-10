اكتشاف هيكل حجري من الألفية السادسة قبل الميلاد في السعودية

على النقيض من بقايا ما قبل التاريخ في الشرق الأدنى، تظل الآثار الميغاليثية في شبه الجزيرة العربية غير معروفة إلى حد كبير.

ولا تزال هذه الهياكل الضخمة، المصنوعة من الجدران الحجرية الجافة، تحمل العديد من الأسرار من حيث البناء والوظيفة والتسلسل الزمني.

#PressRelease 🗞️ | An international collaboration of 🇫🇷/🇸🇦/🇮🇹 scientists led by Olivia Munoz, a researcher at the @CNRS, have discovered a 35m long triangular platform in the oasis of Dûmat al-Jandal (northern Saudi Arabia).



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📗 https://t.co/VtxuYQfinIpic.twitter.com/DCgSmprqal — Centre national de la recherche scientifique 🌍 (@CNRS) June 9, 2020

واكتشف تعاون دولي لعلماء من فرنسا والمملكة العربية السعودية وإيطاليا، بقيادة أوليفيا مونوز، الباحثة في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS)، منصة مثلثة بطول 35 مترا في واحة دومة الجندل (شمال المملكة العربية السعودية).

cnrs.fr/© MADAJ, Marianne Cotty, Olivia Munoz et Ronald Schwerdtner

ووقع بناء هذا النصب الاستثنائي على عدة مراحل من الألفية السادسة قبل الميلاد، وربما تم تخصيصه لممارسات الطقوس، والتي ربما كان بعضها جنائزية وتذكارية.

وللتوصل إلى هذه الاستنتاجات، قام العلماء بدراسة وتأريخ الأشياء والبقايا البشرية من الرواسب الموجودة داخل وحول المنصة، في المنافذ الجانبية وكذلك في المقابر المجاورة.

cnrs.fr/© MADAJ, Marianne Cotty, Olivia Munoz et Ronald Schwerdtner

وتظهر هذه الاكتشافات، التي نشرت في مجلة Antiquity في 9 يونيو 2020، استخداما طقسيا خلال عصور ما قبل التاريخ، وهي بصمة رمزية محتملة تركها الرعاة الرحل في المناظر الطبيعية خلال هذه الفترة البعيدة.

المصدر: phys.org