غوغل ترجئ إطلاق أندرويد 11 بسبب الاحتجاجات في الولايات المتحدة

قالت شركة غوغل التابعة لـ"ألفا بت"، يوم السبت، إنها أرجأت إطلاق النسخة التجريبية‭ ‬من نظام أندرويد 11 لتشغيل الهواتف المحمولة والذي كان مقررا في الأسبوع المقبل.

وجاء القرار في ضوء الاحتجاجات والإضطرابات التي تشهدها الولايات المتحدة.

وأفادت غوغل في رسالة على موقعها لتطوير نظام أندرويد: "نحن نتوق لإبلاغكم بالمزيد عن أندرويد 11 لكن هذا ليس وقت الاحتفال".

وذكر الموقع أن الإطلاق كان مقررا أن يتم عبر الإنترنت يوم الأربعاء.

وأوضح في تغريدة أنه سيعلن المزيد من التفاصيل عن النسخة الجديدة من أندرويد قريبا، دون ذكر مواعيد محددة.

واندلعت الاحتجاجات في أرجاء الولايات المتحدة بعد وفاة مواطن أمريكي من أصل إفريقي يدعى جورج فلويد من منيابوليس على يد شرطي جثم بركبته على رقبته لبعض الوقت مما استدعى نقله للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

المصدر: رويترز