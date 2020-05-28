دراسة: شح الموارد دفع الديناصورات إلى أكل بعضها

توصلت دراسة جديدة إلى أن أبناء عم تيرانوصور ريكس التي جابت الكوكب قبل 150 مليون سنة ربما لجأت إلى أكل لحوم جنسها عندما كان الطعام شحيحا.

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وحلل الخبراء 2368 شظية عظام تم اكتشافها من محجر Mygatt-Moore في كولورادو، وهو موقع كشف عن العديد من عينات الديناصورات.

ووجدوا أن 17% من علامات العضات صنعت من قبل ديناصورات آكلة للحوم مثل الألوصور وسيراتوسورس على أقرانها.

ومع ذلك، يعتقد الفريق أن الديناصورات تصرفت فقط كآكلة للحوم جنسها عندما كان الطعام شحيحا، ولجأت إلى القمام (أكل الجيف)، بدلا من الصيد بنشاط خاص بها.

وقالت مؤلفة الورق وعالمة الحفريات ستيفاني درومهيلر من جامعة تينيسي: "ربما لم تكن الديناصورات وحشيات الأرجل مثل الألوصور من الصعب إرضاؤها بشكل خاص، لا سيما إذا كانت بيئاتها شحيحة بالفعل من الموارد". مشيرة إلى أن القمام (أكل الجيف) وحتى أكل المثيل (أكل الحي لحي من جنسه) كانا بالتأكيد أفضل الخيارات وأسهلها.

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وفي دراستهم، فحصت الدكتورة درومهيلر وزملاؤها علامات الأسنان الموجودة على العظام الأحفورية، وهي علامات قال الفريق إنها يمكن أن تقدم "دليلا ممتازا على عادات التغذية القديمة".

ووجدوا أن 684 عينة لها علامة عضة واحدة على الأقل من ديناصور آكل للحوم، ويعتقد العلماء أنها أتت من الألوصور والسييراتوسوروس وديناصورات أكبر مثل سوروفاجاناكس أو تورفوسورس.

وقال الباحثون إنه من بين الأنواع المختلفة لعلامات العض التي حددوها كانت هناك ثقوب وأخاديد وحفر وخطوط.

وتم العثور على معظم العضات، كما هو متوقع، على عظام الزواحف التي تأكل النباتات، الفريسة المعتادة.

ومع ذلك، كشف الباحثون أيضا عن آثار الأسنان التي صنعتها الديناصورات التي تأكل اللحم على عظام مثيلاتها من الديناصورات اللاحمة الأخرى من عائلة وحشيات الأرجل.

المصدر: ديلي ميل