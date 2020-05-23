بركان إيتنا ينشط من جديد

انبعث من بركان إيتنا في جزيرة صقلية الإيطالية، الذي استيقظ في نهاية أبريل، عمود من الدخان والرماد ارتفاعه 4.5 كيلومتر.



وتفيد La Nuova Sicilia، سجل نشاط البركان في الفوهة الجنوبية-الشرقية الجديدة، التي نشأت عام 2007 . واستمر هذا النشاط مدة ثلاث ساعات، بعدها بدأ يخف تدريجيا. وقد انتشر الرماد البركاني في الاتجاه الجنوبي - الغربي.

وتشير الصحيفة، إلى أن انبعاث هذا العمود من الدخان والرماد لم يؤثر في عمل مطار مدينة كاتانيا القريب من البركان، والطائرات مستمرة في الإقلاع والهبوط وفق الجدول الزمني للرحلات خلال فترة انتشار جائحة "كوفيد-19".

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ويذكر أن البركان نشط في نهاية شهر أبريل، حيث إضافة إلى عمود الدخان والرماد تدفقت منه حمم بركانية.

المصدر: نوفوستي