بدء اختبار فرقاطة صغيرة ثالثة لأسطول البلطيق

بدأت الأسبوع الجاري في ميادين التدريب البحرية التابعة لأسطول البلطيق الروسي اختبارات فرقاطة "أودينتسوفو" الصغيرة من مشروع "كاراكورت" الحديث.

وأفاد المكتب الصحفي في المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي بأن خبراء مصنع "بيلا" للسفن سيفحصون بالتعاون مع أفراد طاقم السفينة جاهزية كل الأنظمة والأجهزة ووسائل الملاحة والوسائل اللاسلكية التقنية المتوفرة في السفينة.

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ثم ستبدأ اختبارات الأسلحة حيث ستنفذ الرمايات بالذخائر الحية.

وستسلم الفرقاطة بعد انتهاء كل الاختبارات لأحد التشكيلات البحرية في أسطول البلطيق الروسي.

وستكون فرقاطة "أودينتسوفو" الصغيرة فرقاطة حديثة ثالثة أنتجها مصنع السفن "بيلا" لأسطول البلطيق الروسي. وكان المصنع قد أنتج فرقاطة "سوفيتسك" عام 2018 وفرقاطة "ميتيشي" عام 2019 وهما من مشروع " كاراكورت" كذلك.

يذكر أن فرقاطة "أودينتسوفو" تختلف عن سابقتيها بوجود نموذج بحري لمنظومة "بانتسير – إس" للصواريخ والمدافع المضادة للجو.

جدير بالذكر أن كل فرقاطة من مشروع "كاراكورت" تبنى باستخدام تكنواوجيا ستيلز" للتخفي عن الرادارات، ما يمنع العدو من اكتشافها في البحر.

وتتميز السفينة بأبعادها الصغيرة حيث يبلغ طولها 67 مترا، عرضها 11 مترا، إزاحتها 800 طن.

أما أسلحتها فتشكل خطورة كبيرة على سفن العدو لأنها تسلح بـ8 صواريخ مجنحة من طراز "كاليبر- إن كا".

كما تسلح الفرقاطة الصغيرة بمنظومة "بانتسير" البحرية للدفاع الجوي ، فضلا عن أنظمة القيادة والملاحة والاتصال الحديثة.

ويبلغ مدى إبحار السفينة 2.5 ألف ميل بحري، سرعتها 30 عقدة بحرية، ما يمكنها من البقاء في البحر لمدة 15 يوما على أقل تقدير.

المصدر: سلاح روسيا