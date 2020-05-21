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محنة جديدة تترصد البشرية

العلوم والتكنولوجيا

محنة جديدة تترصد البشرية
Globallookpress John Pulsipher/imageBROKER.com
صورة تعبيرية
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اكتشف علماء أمريكيون من دراستهم للصور التي التقطتها الأقمار الصناعية، أن كوكب الأرض سيواجه في المستقبل زيادة كبيرة في الأعاصير .

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وتفيد Proceedings of the National Academy، بأن الباحثين درسوا الصور الفضائية باستخدام طريقة الأشعة تحت الحمراء، واكتشفوا أنه منذ عام 1979 بدأ عدد الأعاصير يزداد كثيرا، وهذا ما تؤكده الحسابات النظرية، ولكن العلماء يجدون صعوبة في تحديد أسباب هذا النشاط الطبيعي.

وتجدر الإشارة، إلى أن سرعة الرياح تصل إلى 33 مترا في الثانية خلال الإعصار القوي. وينصح خبراء الأمن والسلامة، بغلق الأبواب والنوافذ بإحكام وعدم استخدام أجهزة الغاز والكهرباء والبقاء في مكان آمن لتجنب عواقب هذه الكوارث.

المصدر: نوفوستي

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