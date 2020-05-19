العثور على "اللص العملاق" آخر ديناصور مفترس على كوكبنا

اكتشف علماء الحفريات في الأرجنتين كنزا عمره 70 مليون عام، يتمثل في بقايا واحد من آخر الديناصورات الآكلة للحوم التي عاشت على الأرض، وهو نوع مما يسمى بـ"اللص العملاق".

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ووقع الاكتشاف في إقليم سانتا كروز الواقع جنوب البلاد، في منتصف شهر مارس من هذا العام. وبعد تحليل العلماء للبقايا الحفرية التي يبلغ قياسها عشرة أمتار، أدركوا أنهم كانوا يدرسون بقايا ديناصور مفترس من نهاية "عصر الديناصورات".

وقال عالم الحفريات المسؤول عن المشروع، فرناندو نوباث، في تصريح لوكالة رويترز: "هذا حدث قبل 65 مليون سنة عندما انقرضت الديناصورات، وهذا الميغارابتور (اللص العملاق) الذي يجب علينا دراسته الآن، سيكون واحدا من أحدث ممثلي هذه المجموعة".

وهذا النوع من الديناصورات أنحف من التيرانوصور ريكس، وكان سريعا وله ذيل طويل يسمح له بالحفاظ على التوازن.

Argentine paleontologists found a ten-meter-long megaraptor in Patagonia!! 🦖Researchers from the @LACEV_MACN (MACN-Buenos Aires) found a large carnivorous dinosaur of about 70 million years old in the southwest of the province of Santa Cruz. https://t.co/oSabTHdwPupic.twitter.com/974iZ6zVz5 — Agencia CTyS - UNLaM (@CTyS_UNLaM) May 12, 2020

Paleontologists from the Argentine Museum of Natural Sciences said they found the 70-million-year-old remains of a megaraptor, making it one of the last carnivorous dinosaurs to inhabit the earth https://t.co/9yUcn2dRB8pic.twitter.com/IKetYzLnIB — Reuters (@Reuters) May 19, 2020

ووفقا لنوباث، فإن هذا النوع من الديناصورات كان لديه بنية عضلية وأرجل ممدودة ليخطو خطوات واسعة.

وأضاف نوباث: "إن السمة الرئيسية لهذا الميغارابتور تتمثل في أن لديه ذراعين طويلين وكان إبهامه ينتهي بمخلب طوله حوالي 40 سنتيمترا" ليتيح له الانقضاض على فريسته.

Paleontologists found 70-million-year-old remains of a megaraptor, making it one of the last carnivorous #dinosaurs to inhabit the earth.https://t.co/sg93WXO2Jx — Hindustan Times (@htTweets) May 19, 2020

المصدر: رويترز