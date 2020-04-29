هونغ كونغ تطور مطهرا يحمي الأسطح من فيروس كورونا لمدة 90 يوما

طور العلماء في هونغ كونغ طبقة واقية مضادة للفيروسات يقولون إنها قادرة على قتل الفيروسات مثل فيروس كورونا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر متتالية.

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ويمكن لرش المطهر الجديد على الأسطح، أن يحمي من فيروس كورونا لمدة 90 يوما، عن طريق جعله "غير نشط"، وسيبدأ عرض هذا المنتج للبيع في هونغ كونغ ابتداء من 7 جنيهات إسترلينية فقط (نحو 8 دولارات)، الشهر المقبل.

ويقول الباحثون في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا إن "الرذاذ الذكي" يعمل على مجموعة مختلفة من أنواع الأسطح، بما في ذلك المعادن والبلاستيك والنسيج.

وأطلق على المطهر الجديد اسم MAP-1، والذي يدوم مفعوله أطول بكثير من البخاخات التقليدية التي تستخدم المبيض أو الكحول، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن فريق البحث في هونغ كونغ.

وقال باحثون سابقا، إن فيروس SARS-CoV-2 المسبب لمرض COVID-19، يمكن أن يعيش على الأسطح لمدة تصل من ساعات إلى أسبوع.

وتظهر الدراسات أن الفيروس يمكن أن يعيش على الورق لمدة ثلاث ساعات ولكنه سيعيش على أقنعة الوجه الجراحية لمدة تصل إلى سبعة أيام.

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واستغرق الأمر أكثر من عقد لتطوير الرذاذ للقضاء على البكتيريا والفيروسات، بينها الفيروسات التاجية التي تشمل فيروس كورونا الجديد، ويمكن استخدامه على الأسطح التي يلمسها الجمهور بانتظام للحد من انتشار العدوى.

ويقول فريق هونغ كونغ إن المطهر يخلق طبقة مضادة للفيروسات بعد رشه، تحتوي على ملايين الكبسولات النانوية التي تظل فعالة في قتل البكتيريا والفيروسات والجراثيم حتى بعد جفاف الطبقة.

على عكس التبييض والكحول المخفف، يتم تعزيز MAP-1 بواسطة البوليمرات الحساسة للحرارة التي تطلق المطهرات عند لمسها.

المصدر: ديلي ميل