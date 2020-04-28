اكتشاف شوارع ومنازل لم يسبق لها مثيل في مدينة بومبي الرومانية القديمة

أصدر البروفيسور ماسيمو أوسانا، عالم الآثار الإيطالي الذي يشرف على بومبي، مقطع فيديو يوضح اكتشافات جديدة في المدينة الإيطالية القديمة لم تُر من قبل.

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وهذه الاكتشافات ناتجة عن العمل المنجز في المنطقة الخامسة من الموقع على مدى العامين الماضيين. وعثر العلماء على شارع يسمى Vicolo dei Balconi. وكانت النتائج الأكثر إثارة للإعجاب المنزلين المكتشفين هناك، أحدهما يسمى "بيت الجبار"، والآخر يسمى "بيت الحديقة".

وأطلق اسم بيت الحديقة على أحد المنازل لأنه في وسط المبنى تقع حديقة مزخرفة مذهلة، مرتبطة بأحواض الزهور.

ويحتوي كلا المنزلين على غرف طعام رسمية، تسمى tricilium، وقد تم الحفاظ عليها بشكل جيد، مع اللوحات والجداريات حول الخرافات الرومانية والأساطير، والتي تصور آلهة الحب والجمال والرغبة "فينوس"، وإله الربيع والإخصاب "أدونيس"، والبطل هيركوليس (هرقل).

ويظهر الفيديو الذي أصدره البروفيسور أوسانا لقطات باستخدام طائرة من دون طيار للكشف عن الأنماط الهندسية الدقيقة لشوارع بومبي.

ويحتوي المنزلان اللذان ينتميان لمالكين من النخبة، على بقايا الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الانفجار البركاني الذي دمر المدينة القديمة.

وتظهر الطائرة دون طيار ما يسمى "بيت الحديقة" (The house of the Garden)، حيث تم العثور على بقايا أحد عشر من ضحايا الثوران البركاني، ومعظمهم من النساء والأطفال.

ويشرح البروفيسور أوسانا في الفيديو أنهم سموا هذا المنزل بهذا الشكل لأن أول غرفة كبيرة ظهرت للضوء تحولت إلى حديقة.

A NEW street unearthed in the ancient #Roman city of #Pompeii has been filmed in startling new detail showing two exquisitely decorated houses showing lavish wall paintings and mosaics (Video) https://t.co/gv27qOCViDpic.twitter.com/7AMl9Y7VzI — Hellene Travel (@HelleneTravel) April 28, 2020

On August 24, 0079, Mount Vesuvius erupted and destroyed the nearby Roman city of Pompeii. Now in 2020, join scientists in exploring two recently discovered homes that were covered by lava!#TogetherApart#TogetherAtHome@WestburySchools#WestburyEmpowershttps://t.co/0z1iLlGFHY — Westbury High School (@WestburyWHS) April 16, 2020

وقال: "جمع علماء النبات لدينا جميع الأدلة لدراسة الحديقة وفهم ما تم زرعها فيها، وكذلك كيفية وضعها، وبالتالي سيكون من الممكن استعادتها بطريقة صحيحة".

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ثم تأخذنا الطائرة دون طيار إلى "بيت الجبار" (Orion House)، الذي يأخذ اسمه من الفسيفساء الموجودة هناك، وهي واحدة من أفضل الاكتشافات المحفوظة في المكان، وتظهر شخصية نصفها رجل ونصفها الآخر عقرب بأجنحة فراشة.

ويؤكد أوسانا أنه على الرغم من أن هذا المنزل، لا يحتوي على مساحات كبيرة بشكل خاص، إلا أنه أنتج بالفعل روائع حقيقية، مثل فسيفساء الجبار التي أعطت المنزل اسمه.

ودفنت مدينة بومبي الإيطالية بسبب الثورة العنيفة لبركان فيزوف عام 79 م.

وبعد الثوران، غطت طبقات سميكة من الرماد المدن، الواقعة عند قاعدة الجبل، وتم نسيانها تدريجيا حتى تم اكتشاف مدينة هركولانيوم بالصدفة في عام 1738 وبومبي، المركز الصناعي للمنطقة، بعد عشر سنوات.

ومنذ ذلك الحين، عمل علماء الآثار والمهندسون المعماريون والمؤرخون والخبراء في موضوعات مختلفة على إبراز الفسيفساء أو اللوحات أو الخزف التي دفنت جميعها في القصور أو المنازل أو الحمامات أو المعابد، بالإضافة إلى دراسة الأجسام المتحجرة.

المصدر: إكسبرس