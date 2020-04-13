ناسا تكشف سر "صخور مبحرة" غامضة تتحرك من تلقاء نفسها في "وادي الموت" (صورة)

اختارت وكالة ناسا لقطة "الحجارة المتحركة" (أو الصخور المبحرة) في وادي الموت، كصورة اليوم الفلكية.

وحيّرت الأحجار الغامضة هذه، العلماء لسنوات، حيث بدا أنها تتحرك من تلقاء نفسها دون تفسير واضح.

كما أذهلت الجيولوجيين لأنها تتحرك عبر الصحراء وتترك مسارات طويلة دون تدخل بشري أو حيواني.

A Sailing Stone across Death Valley: https://t.co/T823mcieRG by Keith Burke pic.twitter.com/Dk8ViPGxzj — Astronomy Picture Of The Day (@apod) April 13, 2020

وتشتهر البحيرة الجافة Racetrack Playa في وادي الموت في كاليفورنيا، بالصخور المبحرة. ويُعتقد أن الجليد والرياح وحتى البكتيريا تتسبب في تحرك الصخور الثقيلة، حيث درس العلماء الأحجار والمسارات الطويلة التي تركتها خلفها.

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ويبدو أن وكالة ناسا اختارت صورة المصور كيث بورك لـ"حجرة متحركة"، لأنها تتميز أيضا بكشف درب التبانة في السماء.

وأوضحت ناسا إلى جانب صورتها المختارة: "كيف انتهى الأمر بهذه الصخرة الكبيرة على هذه الأرض الغريبة؟ أحد الأماكن الأكثر غرابة هنا على الأرض داخل وادي الموت، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. هناك حوض جاف مسمّى Racetrack Playa يكون مسطحا بشكل مثالي تقريبا، باستثناء بعض الأحجار الكبيرة جدا، التي تم تصوير إحداها هنا في أبريل من عام 2019 تحت سماء مظلمة مليئة بدرب التبانة. والأمر ليس محيرا، إنه ناتج عن تدفق الطين والتجفيف والتشقق بعد هطول أمطار غزيرة. ولكن في الآونة الأخيرة فقط، تم تقديم فرضية علمية قابلة للتطبيق لتوضيح كيف تنتهي الصخور المبحرة الثقيلة بالقرب من منتصف سطح مستو كبير. اتضح أنه في فصل الشتاء تتشكل صفائح جليدية رقيقة، وتدفع الرياح أقسام الجليد المحملة حتى بالصخور الثقيلة عبر البقعة المؤقتة عندما يذيب ضوء الشمس الجليد".

إذن، يبدو أن الجليد والرياح قد حلا هذا اللغز.

ويُعتقد أن الحجارة تبحر عبر الجليد أثناء ذوبانه، ما يخلق مسارا في الوحل يتجمد ويبقى عندما يتبخر الماء.

المصدر: ذي صن