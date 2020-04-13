مع نجاة 372 ألف فرد من COVID-19.. ماذا نعرف عن التعافي حتى الآن؟

تقول الأخبار السارة إن معظم المصابين بفيروس كورونا تقريبا، يتعافون مع توثيق أكثر من 372000 حالة من هذا النوع في جميع أنحاء العالم.

وكتب توم دوسينسكي، مدير تعليم علم الأوبئة في جامعة إنديانا - جامعة بوردو إنديانابوليس، في The Conversation: "في النهاية، إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن جهاز المناعة الخاص بك سيدمر تماما كل الفيروس في نظامك. والشخص الذي أصيب بفيروس ونجا من دون آثار صحية أو إعاقات طويلة الأمد "يتعافى"".

ومع ذلك، ما تزال هناك العديد من الشكوك: لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين تعافوا، وكيف سيؤثر عليهم المرض على المدى الطويل، أو كم من الوقت سيبقون محصنين. إليك كل ما يمكن معرفته عن التعافي من COVID-19.، وفقا لموقع "ساينس ألرت".

إقرأ المزيد

على الرغم من أن أكثر من 372000 شخص مصاب بفيروس كورونا، تعافوا في جميع أنحاء العالم، وفقا لقاعدة بيانات جامعة جونز هوبكنز، ربما يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير من ذلك.

وبينما تتبع جونز هوبكنز عدد الحالات وعدد القتلى المبلغ عنها من قبل كل مقاطعة ومنطقة في جميع أنحاء العالم، فإن البيانات المتعلقة بالتعافي أقل دقة. ولا تبلّغ العديد من المقاطعات والولايات والأقاليم والمناطق عن عدد سكانها الذين تعافوا.

وقال المتحدث باسم الجامعة دوغلاس دونوفان: "الحالات الخاضعة للتعافي خارج الصين هي تقديرات على مستوى الدولة تستند إلى تقارير وسائل الإعلام المحلية، وقد تكون أقل بكثير من العدد الحقيقي".

وبالإضافة إلى ذلك، نظرا لمحدودية توفر الاختبارات في بعض البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، يتم إعطاء الأولوية للحالات الأكثر خطورة للتشخيص الرسمي، حيث أن الأفراد الذين لديهم أعراض خفيفة، أو لا يوجد لديهم أي أعراض على الإطلاق، يكونون أقل عرضة للاختبار. وهذا يعني أن العديد من الإصابات الخفيفة لا يتم تضمينها في عدد الحالات أو حالات التعافي.

وقال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي في مارس: "إن التعافي من هذا المرض يستغرق 6 أسابيع. يمكن للأشخاص الذين يعانون من مرض شديد للغاية أن يستغرقوا شهورا للشفاء من المرض".

وتختلف العملية بالنسبة للمرضى الذين تم وضعهم على جهاز التنفس الصناعي.

وقال الدكتور ج. راندال كورتيس، الأستاذ في المركز الطبي بجامعة واشنطن Harborview، لصحيفة US News & World Report: "إن ما نراه لدى المرضى الذين ينتهي بهم الأمر إلى أجهزة التنفس الصناعي، هو أنهم غالبا ما يحتاجون إليها لعدة أسابيع. وبعد ذلك، غالبا ما يظلون في وحدة العناية المركزة لعدة أيام، ثم يعودون إلى غرف العناية العادية لأسبوع أو نحو ذلك لاستعادة قوتهم".

وفي حديثه مع شبكة ABC News، قال الدكتور تشو يوان شياو، أستاذ علم الأمراض في كلية الطب بجامعة شيكاغو، إن معظم الأشخاص الذين يعانون من حالات معتدلة من COVID-19 يتعافون "بدون تأثير دائم". والمستقبل أكثر قتامة للمرضى الذين يصابون بمرض شديد.

إقرأ المزيد

وأفادت هيئة مستشفى هونغ كونغ في مارس، أنه ضمن مجموعة من 12 مريضا تم شفاؤهم، أظهر "2 إلى 3" انخفاضا في سعة الرئة في زيارات المتابعة مع الأطباء. وكان هؤلاء المرضى القلائل يلهثون للحصول على الهواء عندما كانوا يمشون، وفقا لصحيفة South China Morning.

ولكن نظرا لأنه تم تحديد فيروس كورونا الجديد لأول مرة في ديسمبر، لم يكن هناك الكثير من الوقت للبحث عن المرضى الذين تم شفاؤهم ونشر النتائج. والخبراء على دراية بالتأثيرات التي يمكن أن يحدثها الالتهاب الرئوي الحاد على الجسم، على الرغم من ذلك.

وقالوا إن بعض المرضى المصابين بأمراض خطيرة قد لا يستعيدون وظائف الرئة الكاملة.

ويطوّر الأشخاص المصابون أجساما مضادة يمكنها على الأرجح محاربة فيروس كورونا، إذا واجهوه مرة أخرى، ما يجعلهم محصنين، ولكن من غير الواضح إلى متى تستمر الحماية.

وقال الدكتور أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، في مقابلة على Daily Show، إنه "مستعد للمراهنة على أي شيء يتعلق بأن المرضى المتعافين محميين من العدوى مرة أخرى".

وقال أيضا في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه نظرا لأن الفيروس لا يبدو أنه يتحور كثيرا، فمن المرجح أن يكون الأشخاص الذين يتعافون محصنين إذا ما شهدت الولايات المتحدة موجة ثانية من الانتشار في الخريف.

وتعمل مجموعة من الشركات على تطوير اختبارات الدم التي يمكنها الكشف عن الأجسام المضادة لـ COVID-19 لتحديد الأشخاص الذين لديهم مناعة.

إقرأ المزيد

وقالت وكالة السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، إن مجموعة من 51 شخصا تعافوا من فيروس كورونا أظهرت نتائج إيجابية في وقت لاحق، وفقا لوكالة أنباء Yonhap الممولة من الحكومة. وأبلغت الصين عن حوادث مماثلة.

وإذا كنت مريضا وتتساءل كيف تعرف متى تتعافى، فإن إرشادات مركز السيطرة على الأمراض تعتمد على ما إذا كنت قد خضعت للاختبار أم لا.

إذا لم يتم اختبارك يجب أن تبقى معزولا حتى تستوفي 3 معايير: لم تعان من الحمى لمدة 72 ساعة على الأقل (بدون أدوية خفض الحمى)، وأعراضك الأخرى (مثل ضيق التنفس أو السعال) تحسنت، ومرت 7 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض.

وفي حال خضعت للاختبار، فأنت بحاجة إلى أن يكون سلبيا مرتين، بفارق 24 ساعة، قبل ترك العزلة. ويجب إجراء هذه الفحوصات بعد عدم الإصابة بالحمى (بدون أدوية خفض الحمى) وبعد تحسن الأعراض الأخرى.

وينبغي تقليل الاتصال بالآخرين إلى الحد الأدنى، وكذلك تطهير جميع الأسطح والملابس والأشياء التي لمستها.

وما يزال العلماء غير متأكدين من توقف الشخص المصاب بالفيروس عن نقل العدوى للآخرين، ولكن فريقا من الباحثين الألمان اكتشفوا أن مرضى كورونا "يتخلصون" من كميات كبيرة من الفيروس في وقت مبكر من الإصابة، (لم تتم مراجعة البحث بعد من قبل الأقران).

المصدر: ساينس ألرت