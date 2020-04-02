عملاق في صناعة التبغ يزعم تطوير لقاح لفيروس كورونا قد يكون جاهزا في يونيو

تقول إحدى شركات تصنيع السجائر إنها تطور لقاحا محتملا لمكافحة فيروس كورونا الفتاك باستخدام نباتات التبغ.

وكشفت شركة تصنيع التبغ البريطانية الأمريكية (BAT) أنها قد تنتج 3 ملايين جرعة أسبوعيا بحلول شهر يونيو لمكافحة COVID-19.

If anti-smoking activists are upset at Philip Morris for donating ventilators, imagine how mad they're going to be if British American Tobacco develops a coronavirus vaccine. https://t.co/On5m8qaxv3 — Jacob Grier (@jacobgrier) April 1, 2020

وقالت الشركة: "إذا سارت الاختبارات على ما يرام، فإن BAT تأمل أن يتم تصنيع جرعات من اللقاح تتراوح من مليون إلى 3 ملايين أسبوعيا، مع الشركاء المناسبين والدعم من الوكالات الحكومية، بدءا من يونيو"، وفقا لصحيفة الغارديان.

Tobacco giant claims it has coronavirus vaccine made from tobacco plants which could be ready in June https://t.co/bRhs9ogO0L — The Sun (@TheSun) April 2, 2020

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كما أوضحت أنها ستبدأ التجارب السريرية على البشر قريبا، وهي تجري حاليا اختبارات ما قبل السريرية.

ويجري تطوير العلاج من قبل قسم الصحة البيولوجية في الشركة: Kentucky BioProcessing، الذي توصل سابقا إلى عقار لمكافحة الإيبولا.

ويزعم أنه وجد جسما مضادا يبدو أنه يحارب COVID-19، باستخدام نباتات التبغ المعدلة وراثيًا.

وتقول BAT إنها تجري محادثات عاجلة مع سلطات العقاقير الأمريكية، لتسريع تصريحات العمل.

وقال مدير البحث العلمي ديفيد أورايلي: "إن تطوير اللقاحات عمل صعب ومعقد، ولكننا نعتقد أننا حققنا اختراقا كبيرا مع منصتنا الخاصة بتكنولوجيا نبات التبغ، ونحن على استعداد للعمل مع الحكومات وجميع أصحاب المصلحة للمساعدة في كسب الحرب ضد Covid-19. وكانت KBP تستكشف الاستخدامات البديلة لنبات التبغ لبعض الوقت. وأحد هذه الاستخدامات البديلة هو تطوير لقاحات نباتية. نحن ملتزمون بالمساهمة في الجهود العالمية لوقف انتشار Covid-19 باستخدام هذه التكنولوجيا".

المصدر: ذي صن