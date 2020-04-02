الصين.. مزاعم باكتشاف" سلالة جديدة من كورونا" أصابت مريضا 49 يوما!

قال باحثون صينيون إنهم ربما اكتشفوا طفرة جديدة في فيروس كورونا لدى مريض مصاب حمل المرض لمدة 49 يوما.

ولوحظت الحالة النادرة لدى رجل في منتصف العمر، أُثبتت إصابته بـCOVID-19 لفترة قياسية من الزمن مع "قدرة معدية مزمنة وطويلة الأمد".

وتبين أن المريض يعاني من درجة "سمية منخفضة"، أو اعراض غير حادة وخفيفة فقط، ولكن لديه قدرة طويلة الأمد على إصابة الآخرين.

وأجرى الدراسة باحثون في جامعة Army Medical في Chongqing، ومستشفى رقم 967 من PLA، وداليان، والمستشفى العام لقيادة المسرح المركزي لـ PLA في ووهان.

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ونُشرت النتائج في 27 مارس على MedRxiv، وهو موقع إلكتروني لطباعة التقارير الأولية غير المنشورة للأوراق الطبية العلمية، التي لم يتم مراجعتها بعد من قبل الأقران، ولا يجب اعتبارها دليلا للممارسة السريرية.

وتشير الحالة المزمنة إلى احتمال حدوث سلالة يمكن أن تنتشر بين الناس لأسابيع، حتى لو لم يظهر المضيف العديد من الأعراض.

ويحذر الباحثون من أنه قد يكون هناك المزيد من "المرضى المصابين بالعدوى المزمنة"، الذين يحملون العدوى إلى محيطهم ويسببون تفشي المرض.

وتقول الورقة البحثية: "يرتبط فتك الفيروس المطول بالحالة الشديدة والتشخيص الضعيف لمرضى COVID-19".

وخلص الباحثون إلى أن النمط الفرعي للفيروس "قد يكون له سمية منخفضة وقابلية للانتقال، ولكن لديه قدرة معدية طويلة"، مضيفين أنه "من الصعب التخلص منه في الجسم بالعلاج المنتظم". ويحتاج المريض إلى حقن بالبلازما من أحد الناجين من COVID-19 للتعافي.

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وعلى الرغم من ملاحظة أن الرجل يمتلك حمولة فيروسية عالية من نوع Covid-19، إلا أن مؤشرات الخلايا المناعية الخاصة به ظلت ثابتة، ما يشير إلى أن الفيروس والمضيف ربما يكونا قد شكلا "علاقة تكافلية".

وزار الرجل الصيني، الذي لم يُكشف عن اسمه، مستشفى في ووهان ليتم اختباره في 8 فبراير 2020.

وذكر أنه عانى من حمى منخفضة متقطعة، ولكن لم يكن لديه أي أعراض نموذجية أخرى لـ Covid-19، مثل السعال والبرد وضيق التنفس. وكانت الاختبارات إيجابية في الأيام: 17 و22 و26 و30 و34 و39 و43 و49.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الرجل كان يفرز المرض للآخرين، مع حمولة فيروسية عالية باستمرار مماثلة لتلك المكتشفة لدى الحالات الشديدة أو الحرجة، دون إظهار الأعراض المرتبطة عادة.

وأظهرت الملاحظة السريرية السابقة أن متوسط ​​الوقت للمرضى الباقين على قيد الحياة، حاملين المرض قبل الشفاء، هو 20 يوما.

المصدر: ذي صن