مصمم أسلحة روسي بارز يحتفل بعيد ميلاده الـ70

يحتفل يوم 2 أبريل مصمم الأسلحة الروسي البارز من مدينة إيجيفسك، فلاديمير ياريغين، بعيد ميلاده الـ70 .

وشارك ياريغين في تحقيق ما يزيد عن 20 مشروعا لتصميم الأسلحة الخفيفة العسكرية والمدنية. ومن أكثرها شعبية هو مسدس "ياريغين" الأوتوماتيكي" (بي يا).

ولد، ياريغين، عام 1950 في جمهورية أودمورتيا الروسية وأنهى عام 1973 معهد إيجيفسك الميكانيكي، ثم عمل مهندسا في قسم التصاميم بمصنع "إيجيفسك" الميكانيكي حيث قام بتصميم المسدسين الأوتوماتيكيين بعيار 5.6 ملم من طراز "إيج – 34" و"إيج – 35"، ثم أدخل عام 1986 تعديلات في تصميمهما.

وأشرف في ثمانينيات القرن الماضي على تصميم مسدس "مارغو" على أساس مسدس "مارغولين" وعدد من المسدسات الغازية.

Sputnik Mikhail Voskresensky

وكان يريغين أعوام 1998 – 2001 يترأس فريقا من المصممين، حيث قام بتصميم واختبار مسدس "بي يا" (مسدس ياريغين) الذي دخل عام 2003 في حوزة الجيش الروسي حيث يتمتع بشعبية غير مسبوقة ضمن الضباط والخبراء. ومن ثم صمم على أساس "بي يا" مسدس "فيكينغ" الرياضي.

ومن أهم مميزات مسدس "ياريغين" متانته وفاعليته في كافة الظروف، مهما كانت قاسية، حيث يعمل في درجات الحرارة من 50 درجة تحت الصفر إلى 50 درجة فوق الصفر على الرغم من المطر والغبار وغياب الزيت والشحم.

ولا يزال فلاديمير ياريغين إلى حد الآن يشغل منصب كبير المهندسين المصممين في مصنع "إيجيفسك" الميكانيكي.

المصدر: سلاح روسيا