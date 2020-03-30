هل سيسبب ذوبان الجليد كارثة؟

وفقا للخرائط التفصيلية الأخيرة للقارة القطبية الجنوبية، فقد جليد دينمان 250 مليار طن وتقلص بنحو خمسة كيلومترات.

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ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة Popular Mechanics، هذه التغيرات حصلت خلال السنوات الثلاثين الأخيرة.

ويقع جليد دينمان في واد مستواه 3500 متر تحت سطح البحر، ويميل بالاتجاه المعاكس للمحيط، ما يؤدي إلى جريان مياه المحيط الدافئة نسبيا على سطحه المائل نحو الجانب البعيد من المحيط، مسببة ذوبان قاعدته تدريجيا.

وإذا بلغ الذوبان ما يسمى الخط الأرضي - النقطة التي يبدأ عندها الجليد يطفو بحرية على سطح البحر مبتعدا إلى حوض أورورا الواقع على بعد 160 كيلومترا من الشاطئ، والتحامه بجليد أكبر سمكا- سيؤدي إلى تسرب كمية كبيرة من المياه الناتجة عن ذوبان الجليد إلى المحيط. بحسب الباحثين، ما يعني صعوبة السيطرة على الوضع.



وتقول الجيولوجية فرجينيا برانكاتو من ناسا، "بسبب شكل الأرض تحت الجانب الغربي من جليد دينمان، هناك احتمال سريان سريع للماء لا رجعة فيه، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير بمستوى سطح البحر بمقدار 1.5 متر الأمر الذي قد يتحول إلى كارثة.



المصدر: نوفوستي