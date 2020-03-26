 
مباشر

التأثير العالمي لوباء كورونا من الفضاء في صور مخيفة للأقمار الصناعية

العلوم والتكنولوجيا

التأثير العالمي لوباء كورونا من الفضاء في صور مخيفة للأقمار الصناعية
maxar.com/Maxar Technologies
جسر البوابة الذهبية وحديقة كريسي بسان فرانسيسكو، في 16 مارس 2020.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/niwe

بينما يلتزم الناس حول العالم بالبقاء في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا عن طريق العزل الاجتماعي، أصبحت المدن وشوارعها شبه خالية تماما.

والتقطت الأقمار الصناعية مناظر مذهلة لبعض الأماكن التي كانت الأكثر ازدحاما على الأرض، والتي أصبحت الآن مهجورة في ظل أزمة كورونا.

وتقدم صور الأقمار الصناعية Maxar، لمحة مرعبة عن الآثار واسعة النطاق للوباء العالمي، الذي حول حتى المدن الأكثر كثافة سكانية إلى مدن أشباح، كما أصبحت المطارات والوجهات السياحية ومراكز التسوق والطرق السريعة فارغة، في ظل الحجر الصحي.

إقرأ المزيد
علماء يصنفون
علماء يصنفون "المواقع الأكثر أمانا للاختباء من تفشي فيروسات قاتلة" العام الماضي!

وبينما تظهر هذه الصور من الفضاء كيف اختفت الحشود وحركة المرور من على وجه الأرض، فإنها تكشف أيضا عن العديد من الهياكل الجديدة التي ظهرت في جميع أنحاء العالم، مثل المستشفيات المؤقتة التي وقع بناؤها للتعامل مع تدفق المرضى المصابين بالفيروس الخطير.

وتظهر صور الأقمار الصناعية منشأتين طبيتين جديدتين تم بناؤهما في ووهان بالصين، حيث نشأ الفيروس التاجي الجديد.

كما التقطت الأقمار الصناعية مشاهد لمنشأة اختبار فيروس كورونا في ألمانيا وملعب لكرة القدم في ساو باولو بالبرازيل، والذي يتم تحويله إلى مستشفى، وغيرها من المباني والطرقات والأماكن التي شهدت تغييرات كبيرة في ظل الحجر الصحي المفروض في جمع أنحاء العالم تقريبا.

المصدر: سبيس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا