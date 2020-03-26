التأثير العالمي لوباء كورونا من الفضاء في صور مخيفة للأقمار الصناعية

بينما يلتزم الناس حول العالم بالبقاء في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا عن طريق العزل الاجتماعي، أصبحت المدن وشوارعها شبه خالية تماما.

والتقطت الأقمار الصناعية مناظر مذهلة لبعض الأماكن التي كانت الأكثر ازدحاما على الأرض، والتي أصبحت الآن مهجورة في ظل أزمة كورونا.

Amid the coronavirus outbreak, much of life in Los Angeles has come to a halt. At the 101 Highway interchange downtown, traffic has slowed to almost a halt. Here is a comparison from January of this year and March. 📸: @Maxarpic.twitter.com/NkyLp2p7Ff — Los Angeles Times (@latimes) March 25, 2020

These aerial photos of the Denver International Airport (from March 7 and March 24, 2020), show how much the novel coronavirus has affected business at the airport.



(📸 : @Maxar) pic.twitter.com/l8uBYotS08 — Denver7 News (@DenverChannel) March 25, 2020

وتقدم صور الأقمار الصناعية Maxar، لمحة مرعبة عن الآثار واسعة النطاق للوباء العالمي، الذي حول حتى المدن الأكثر كثافة سكانية إلى مدن أشباح، كما أصبحت المطارات والوجهات السياحية ومراكز التسوق والطرق السريعة فارغة، في ظل الحجر الصحي.

A unique perspective from #space during the #COVID19 outbreak. Consumers around the world are staying closer to home, as seen in these before and after #satellite images of a mall in metro #Denver, #Colorado. A vast difference in the number of cars between March 10 and March 18. pic.twitter.com/AygzdMqKUk — Maxar Technologies (@Maxar) March 19, 2020

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وبينما تظهر هذه الصور من الفضاء كيف اختفت الحشود وحركة المرور من على وجه الأرض، فإنها تكشف أيضا عن العديد من الهياكل الجديدة التي ظهرت في جميع أنحاء العالم، مثل المستشفيات المؤقتة التي وقع بناؤها للتعامل مع تدفق المرضى المصابين بالفيروس الخطير.

وتظهر صور الأقمار الصناعية منشأتين طبيتين جديدتين تم بناؤهما في ووهان بالصين، حيث نشأ الفيروس التاجي الجديد.

كما التقطت الأقمار الصناعية مشاهد لمنشأة اختبار فيروس كورونا في ألمانيا وملعب لكرة القدم في ساو باولو بالبرازيل، والذي يتم تحويله إلى مستشفى، وغيرها من المباني والطرقات والأماكن التي شهدت تغييرات كبيرة في ظل الحجر الصحي المفروض في جمع أنحاء العالم تقريبا.

المصدر: سبيس