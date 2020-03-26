فرقاطات روسية تتزود بصواريخ مضادة للسفن

تحدث قائد مجموعة تكتيكية للفرقاطات الصغيرة المقدم البحري ، يفغيني إيفاشوك، عن إمكانات جديدة امتلكتها فرقاطة "سميرتش" الروسية بعد تحديثها.

وذلك في حديث أدلى به يوم 25 مارس لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية.

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وقال إن الفرقاطة تزودت بمنظومة "أوران" للصواريخ المضادة للسفن، فضلا عن رادار جديد ونظام رقمي حديث لقيادة النيران. وتسبب تحديث الفرقاطة في تخفيض وزنها، ما أدى بدوره إلى زيادة سرعتها.

وسمح الرادار الجديد للفرقاطة بأن تلعب دور سفينة توجه الصواريخ وترسل معلومات دلالة الأهداف إلى منظومات الصواريخ الساحلية.

وأضاف المقدم البحري أن هناك خطة للجمع بين الفرقاطة ومنظومة "بال" الساحلية للصواريخ المضادة للسفن من طراز "أوران" التي تتزود بها فرقاطة "سميرتش" أيضا. ويسمح تبادل المعلومات السريع بينهما بمضاعفة قوة الضربات الصاروخية الموجهة نحو أهداف العدو البحرية.

وقال المقدم البحري بصورة خاصة إن فرقاطة "سميرتش" الصغيرة نجحت في تنفيذ المهمة الموكلة إليها أثناء التدريبات حيث أجرت رمايات المدفعية بالذخائر الحية على الأهداف البحرية والساحلية وحققت الإطلاق الإلكتروني لصواريخ "أوران" المضادة للسفن ونفذت مهمة التشويش الإلكتروني على أهداف العدو الافتراضي ونفذت عملية مضادة للضفادع البشرية.

المصدر: سلاح روسيا