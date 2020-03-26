المقاتلات الروسية تتزود بالزجاج المقاوم للحرارة

ابتكر الخبراء في شركة "روستيخ" الروسية مادة جديدة يمكن استخدامها في قمرة قيادة الطائرات والمروحيات الحربية.

إقرأ المزيد

وهي من الزجاج العضوي الذي يحافظ على متانته عند تسخينه حتى 160 درجة مئوية خلال 100 ساعة لتحليق الطائرة.

وقد ترتفع درجة الحرارة حتى 180 درجة مئوية عند تسخين الزجاج لفترة قصيرة.

وتظهر درجات الحرارة كهذه عادة عند تحليق الطائرة بسرعة فوق الصوتية.

ويتفوق الزجاج الروسي من حيث المواصفات المذكورة على مثيلاته الأجنبية. ولا يمكن استخدامه في الطائرات الحربية فحسب بل في المجل الفضائي والسفن وقطارات سكك الحديد.

ويتوقع أن يبدأ إنتاج الزجاج المقاوم للحرارة على دفعات في شركة "إر تي – خيم كومبوزيت" الروسية للبوليميرات.

وقال مدير عام الشركة، فاديم لوكونين "إننا نعتزم تزويد طائراتنا الحربية والمدنية بأحدث النماذج في العالم من الزجاج المقاوم للحرارة. ويعد الزجاج جاهزا تماما لإنتاجه المتسلسل كي يستخدم في طائرات "سو-35"، "سو-30"، "سو-34 "، "ميغ -29" وغيرها من المشاريع المستقبلية الواعدة. كما يمكن استخدامها في نوافذ الطائرات المدنية مثل "سوخوي – سوبرجيت" و"إم إس -21".

المصدر: سلاح روسيا